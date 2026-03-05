Отказ в инспекции нефтепровода "Дружба": Зеленский отверг обвинения Фицо и Орбана

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на требования Венгрии и Словакии предоставить доступ к поврежденному нефтепроводу «Дружба» . Он отметил необходимость взаимоуважения между странами и напомнил, что инфраструктуру разрушила Россия.

Об этом Зеленский заявил во время брифинга для СМИ 5 марта.

«Я не хожу проверять чужие склады»

Комментируя упреки венгерского премьер-министра Виктора Орбана и главы словацкого правительства Роберта Фицо, Владимир Зеленский привел показательный пример с переговорами о поставках оружия. По его словам, когда Украина просила ракеты для систем Patriot, а один из лидеров ответил, что их критически мало на складах, Киев поверил ему на слово и не требовал никаких инспекций.

Реклама

«Я что-то не помню, чтобы я ему сказал: а можно я тогда приеду к тебе, зайду к тебе на склад и проверю, сказал ли ты мне правду или нет. Почему-то мне кажется, я так не сказал, потому что надо уважать друг друга. У нас независимое государство», - отметил он.

Зеленский в очередной раз напомнил, что нефтепровод потерпел разрушения именно из-за российских атак. Украина четко и неоднократно сообщала партнерам о том, что инфраструктура разрушена и при обстреле были ранены люди.

Обвинение соседей и остановка транзита

Ранее стало известно, что Венгрия и Словакия договорились создать совместную комиссию по расследованию повреждений нефтепровода «Дружба» на территории Украины. Лидеры этих стран призывают Киев предоставить им доступ к месту аварии и как можно скорее возобновить поставки российской нефти.

Поставки нефти через Дружбу в Венгрию и Словакию, которые остаются единственными странами Европейского Союза, продолжающими импортировать российское сырье, остановилось еще 27 января. Будапешт и Братислава обвиняют в длительном отключении Киев, а венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что остановка поставок якобы имеет политические мотивы.

Реклама

В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что нефтепровод, которым транспортируется российская нефть в его страну, действительно пригоден к эксплуатации. Он предположил, что Украина может умышленно повредить трубопровод так, как она якобы это сделала с «Северными потоками».

Фицо подтвердил намерение создать общую словацко-венгерскую комиссию для оценки состояния трубы. Глава правительства также добавил, что Словакия покупает нефть на белорусско-украинской границе, поэтому речь не может идти о том, что Украина транспортирует «российскую нефть».

Также стало известно, что Европейский Союз усиливает дипломатическое давление на Украину с требованием предоставить доступ к поврежденному нефтепроводу. Из-за этого конфликта венгерский премьер Виктор Орбан уже заблокировал выделение Украине 90 миллиардов евро европейской помощи.

Украинская сторона настаивает, что инфраструктура получила серьезные повреждения в результате российского ракетного удара в январе. По словам генерального директора «Нафтогаза» Сергея Корецкого, атака повлекла за собой масштабный пожар в резервуаре объемом 75 тысяч кубических метров, который пришлось тушить в течение 10 дней.