Отказ в выплатах переселенцам: в каких случаях лишают госпомощи

Есть пять случаев, когда тебя могут лишить выплаты переселенца.

Есть несколько случаев, когда переселенцам могут отказать в выплатах.

О распространенных причинах РБК-Украина рассказал координатор направления юридической помощи БФ "Право на защиту" Виталий Черненький.

Громаду, где раньше жили переселенцы, исключили из списка территорий, где ведутся боевые действия;

Исключение в этом – это переселенцы, жилье которых было разрушено или непригодно к проживанию, и эти люди предоставили документальное подтверждение факта разрушения имущества.

На выплаты не имеют права "старые" ВПЛ

Специалист отмечает, что здесь многое зависит от ситуации. Например, выплаты имеют и ВПЛ до 24 февраля 2023 года, которые по состоянию на 1 марта 2022-го получали ежемесячную адресную помощь, а также повторно после 24 февраля 2022 года переместившихся с временно оккупированной РФ территории Украины или с территорий, на которых ведутся боевые действия.

Дети ВПЛ не имеют права на выплаты

Дети, родившиеся у переселенцев, вправе получить справку переселенца. В то же время дети имеют право на денежную помощь, если их родители после 24 февраля 2022 переместились из населенного пункта в районе военных (боевых) действий или оккупации.

ВПЛ отсутствуют по месту фактического проживания

Черненький отмечает, что в этом вопросе тоже многое зависит от обстоятельств. В целом же, если после проверки выявлено отсутствие переселенца по месту учета и он в течение 10 календарных дней не прибыл в орган социальной защиты населения, то тогда орган социальной защиты населения решает прекратить предоставление помощи на жительство со следующего месяца. Впрочем, отсутствие на месте фактического проживания упраздняет выплаты, но не отменяет справки переселенца.

ВПЛ выехали за границу

Основанием для отмены справки переселенца и отмены выплат является выезд за границу не временно, а постоянно.

"Справка отменяется, а выплаты прекращаются на основании информации о длительном отсутствии лица по месту жительства (свыше 60 дней). Также если после проверки обнаружено отсутствие переселенца по месту учета ВПЛ и он в течение 10 календарных дней не прибыл в орган социальной защиты населения, то выплаты прекращаются", — обращает внимание специалист.

Напомним, ранее сообщалось, что выплаты для ВПЛ продолжат, однако не всем: кто потеряет помощь от государства.

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