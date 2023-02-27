Отказалась ли Россия от обстрелов энергосистемы Украины и какие новые цели может выбрать для ударов

В разведке говорят, что Россия все еще хочет уничтожить энергосистему Украины, а в Воздушных силах добавляют, что оккупанты могут планировать обстрелы других целей.

РФ не отказалась от цели уничтожить энергосистему Украины. В то же время, новыми целями россиян могут стать транспортная и гидротехническая инфраструктура.

Об этом сообщил РБК представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк.

"Их основной задачей остается уничтожение энергосистемы Украины. Речь идет не только об объектах электрогенерации, но и о топливно-энергетическом секторе в целом — они хотят прекратить поставки и нефтепродуктов, и электроэнергии", — сказал Черняк.

Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, новыми мишенями врага могут стать транспортная и гидротехническая инфраструктура.

"Похоже, что они, может быть, поняли: сделать в Украине блекаут не удастся, а зима уже заканчивается, ракеты в дефиците, поэтому, вероятно, они будут планировать удары по другим целям", — сказал Игнат.

Напомним, по данным представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Черняка, Россия накопила определенное количество штурмовой авиации у границ с Украиной. Враг планирует задействовать ее на важнейших направлениях, где пытается вести наступление.

Читайте также: