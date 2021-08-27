Отказали тормоза: в Николаеве водитель грузовика сбил женщину и влетел в дерево (видео)

Отказали тормоза: в Николаеве водитель грузовика сбил женщину и влетел в дерево (видео)

Прохожие вызвали медиков на место аварии.

В Николаеве грузовик, у которого отказали тормоза, совершила наезд на женщину.

Видео инцидента опубликовал в Facebook очевидец аварии Сергей Маленко.

Как рассказал свидетель происшествия, грузовик двигался по проспекту Центральный и в районе пересечения с улицей 10-я Слободская у него отказали тормоза.

При этом перед пешеходным переходом остановились около 15 автомобилей, чтобы пропустить пешеходов. Водитель грузовика решил съехать с дороги на тротуар и там задел женщину. Он продолжил движение и въехал в дерево, после чего остановился.

Прохожие вызвали медиков. Также на месте работали сотрудники полиции.

Напомним, в Николаеве на пересечении улиц Пушкинской и Большой Морской фура Renault Magnum сбила женщину на пешеходном переходе.

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