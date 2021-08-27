Отказали тормоза: в Николаеве водитель грузовика сбил женщину и влетел в дерево (видео)

Прохожие вызвали медиков на место аварии.
В Николаеве грузовик, у которого отказали тормоза, совершила наезд на женщину.
Видео инцидента опубликовал в Facebook очевидец аварии Сергей Маленко.
Как рассказал свидетель происшествия, грузовик двигался по проспекту Центральный и в районе пересечения с улицей 10-я Слободская у него отказали тормоза.
При этом перед пешеходным переходом остановились около 15 автомобилей, чтобы пропустить пешеходов. Водитель грузовика решил съехать с дороги на тротуар и там задел женщину. Он продолжил движение и въехал в дерево, после чего остановился.
Прохожие вызвали медиков. Также на месте работали сотрудники полиции.
Напомним, в Николаеве на пересечении улиц Пушкинской и Большой Морской фура Renault Magnum сбила женщину на пешеходном переходе.