Отказали в интиме: в Виннице мужчина жестоко избил двух женщин

Мужчина познакомился с женщинами на улице и предлагал интим. Получив отказ, злоумышленник избил их.
В Виннице суд избрал меру пресечения мужчине, который избил двух женщин за отказ в интиме. Злоумышленнику назначили круглосуточный домашний арест на 60 суток.
Об этом сообщает пресс-служба Винницкого городского суда.
По словам правоохранителей, поздно вечером подозреваемый увидел на улице двух женщин. Женщины зашли в беседку, чтобы спрятаться от дождя. Мужчина направился к ним и пытался начать разговор. Однако, по словам потерпевших, злоумышленник начал громко ругаться и предлагать секс одной из них. Категорический отказ его очень разозлил.
Подозреваемый подошел к женщине, которая ему отказала и ударил кулаком в лицо, от чего последняя упала на землю. Когда женщина пыталась встать, мужчина продолжил ее избивать. Удары сопровождались криками и бранью.
Другая женщина тем временем подобрала с земли стеклянную бутылку и замахнулась на подозреваемого. Однако, мужчина выхватил бутылку из рук и ударил жертву в голову. После этого она потеряла сознание и упала на пол.
Злоумышленник продолжил избивать первую потерпевшую, нанеся множественные удары по голове и туловищу.
Крики о помощи жертвы услышали прохожие, которые находились неподалеку. Они остановили мужчину и вызвали полицию.
Напомним, что под Винницей человек лишил жизни женщину на свидании. Жертва за несколько часов до своей смерти познакомилась с будущим убийцей.