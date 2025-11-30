Отказ в отсрочке через ребенка с инвалидностью - что делать и советы адвоката

Отец с инвалидностью имеет законное право на отсрочку от мобилизации. Но в случае, который рассмотрел адвокат, военнообязанный столкнулся с неожиданным отказом. Несмотря на то, что соцслужбы подтвердили все необходимые данные, система «Резерв+» не смогла подгрузить информацию об инвалидности его ребенка, поэтому запрос не был удовлетворен.

По словам адвоката Андрея Карпенко, подобные технические сбои время от времени случаются, однако они поддаются решению.

Почему возникла проблема?

Мужчина рассказал, что еще осенью соцзащита проверила информацию и засвидетельствовала наличие данных в Центральном реестре инвалидности. Однако в начале ноября «Резерв+» сообщил, что не находит никаких сведений о статусе ребенка.

Сам отец предполагает, что системе могло помешать наличие дубликата свидетельства о рождении — оригинал пока находится у матери ребенка за границей.

Юрист уточняет: дубликаты документов обычно не создают сложностей. Проблемы возникают тогда, когда во время внесения обновленных документов кто-то допустил техническую или арифметическую ошибку, из-за чего система «не распознает» ребенка или его статус.

Что делать в такой ситуации?

Адвокат советует поэтапно выполнить следующие действия:

обновить приложение Резерв+ и повторить запрос;

сверить информацию в Электронном кабинете лица с инвалидностью;

в случае разногласий обратиться в органы соцзащиты для коррекции данных;

проверить срок действия документа об инвалидности — если срок истек, система блокирует оформление отсрочки до обновления медицинских сведений.

При необходимости работники соцзащиты или ЦНАПа должны вручную сверить все документы: серию и номер свидетельства, медицинские справки, сроки пересмотра и инвалидность. Чаще всего причина отказа — обычная техническая неточность.

Куда обращаться, если отсрочку не подтвердили?

Если электронная система дает отказ, юрист рекомендует подать полный пакет документов в бумажном виде в ЦНАП. Решение, сформированное на основе бумажных документов, имеет юридическую силу, даже если электронные реестры работают с перебоями.

Для подачи заявления требуются:

свидетельство о рождении или ID-карты ребенка;

РНОКПП ребенка (если есть);

РНОКПП родителя;

пенсионное удостоверение (при наличии);

медицинское заключение или справка МСЭК (в зависимости от возраста);

для совершеннолетних детей — форма № 157-1/о;

выписка о месте жительства.

Что изменится после 1 декабря?

С начала декабря некоторые военнообязанные могут потерять право на отсрочку, если основания для ее предоставления исчезли или срок действия документов истек.

Лица с инвалидностью смогут мобилизоваться только добровольно и при отсутствии существенных медицинских ограничений.

Также с 4 декабря заработают новые правила бронирования работников критически важных предприятий: мужчин с проблемами военного учета можно будет забронировать всего на 45 дней.