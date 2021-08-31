Отказались служить в армии РФ: в аннексированном Крыму осудили десять человек

На полуострове принято более 260 производств.
В анекосваному Крыму в июле осудили десять человек за отказ от службы в российской армии и открыли 14 новых уголовных производств.
Об этом сообщила Крымская правозащитная группа в Facebook.
Правозащитники отмечают, что по состоянию на конец прошлого месяца таких дел на аннексированном полуострове принято около 260 "О 232 из них уже вынесены приговоры, еще 26 находятся на стадии рассмотрения", — говорится в сообщении.
Следует заметить, что осуществление призыва жителей оккупированных территорий в армию страны-оккупанта, а также непрерывная на территории Крыма пропаганда службы в Вооруженные силы РФ нарушают статью Четвертой Женевской Конвенции.
Как сообщалось, в апреле 2021 в Крыму началась призывную кампанию на службу в ряды российской армии. Украинский МИД выразил ноту протеста. Кроме того, в июне российское Министерство обороны начало в аннексированном Крыму занятия по боевой подготовке призовников.