Отказался дать телефон: в Бердянске оккупанты убили мирного жителя

Известно о двух погибших в городе.

В Бердянске Запорожской области, который временно захватили российские оккупанты, убили мужчину.

Об этом сообщили в Запорожской ОГА.

Известно о двух пострадавших. "К сожалению, один мужчина убит, когда он отказался дать российскому оккупанту телефон позвонить", — говорится в сообщении.

Кстати, враг 27 февраля захватил Бердянский район и город Бердянск. Местные власти отказались сотрудничать с агрессором. В настоящее время они пытаются организовать работу коммунальных служб. Впрочем, городской транспорт остановился.