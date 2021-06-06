Отказался давать наркотики: в Николаевской области мужчина подорвал гранату в жилом доме (фото)

От взрыва никто не пострадал.

В одном из сел Николаевского района Николаевской области 5 июня в 19:00 в доме 46-летнего мужчины взорвалась граната. Ее бросил местный житель.

Об этом сообщили в Нацполиции Николаевской области.

По данным полиции, 43-летний мужчина пришел в дом 46-летнего знакомого. Он требовал, чтобы тот предоставил ему наркотическое вещество, однако владелец дома отказался. Тогда подозреваемый бросил в комнате гранату РГД-5. От взрыва никто из людей не пострадал, однако в комнате поврежденное имущество.

ГУ МВД в Николаевской области

Правоохранители задержали подозреваемого. У него также изъяли патроны.

Следователи квалифицировали действия злоумышленника, как хулиганство, совершенное с применением оружия, и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 УК Украины), за что ему грозит до семи лет лишения свободы. Продолжается расследование.

Напомним, в Киеве охранник ТРЦ торговал огнестрельным оружием, патронами и взрывчаткой.

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