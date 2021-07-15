"Отказался от ее сердца и руки": стали известны новые подробности убийства девушкой одноклассника под Житомиром

"Отказался от ее сердца и руки": стали известны новые подробности убийства девушкой одноклассника под Житомиром

План убийства девушка разработала заранее, потому что на встречу с парнем пришла с ножом и скотчем.

В Коростенском районе Житомирской области нашли тело 14-летнего подростка, пропавшего накануне, с ножевыми ранениями. В убийстве призналась 15-летняя девушка — одноклассница парня. Местные жители предполагают, девушка могла совершить убийство из-за неразделенной любви.

Об этом рассказывает OBOZREVATEL.

Подозреваемая в убийстве и убитый Даниил вместе учились в Грозинской гимназии. По словам местных, девушка симпатизировала однокласснику, но тот взаимностью не отвечал.

"Она была по уши влюблена в мальчика, но он, как говорится, отрекся от ее сердца и руки. Судя по всему, она не выдержала такой ситуации и решила его убить. От одной мысли страшно, что из-за такого", — говорят соседи.

13 июля этого года во время поисковой операции тело подростка, забросанное кирпичом, обнаружили в подвале заброшенного здания на нем было множество ножевых ранений, а руки парня были связаны скотчем.

"Даня — мальчик очень хороший. Мама — добрая и отзывчивая женщина, она работает продавщицей в магазине, в Коростене. Растила сына и дочь такими же чуткими", — рассказали соседи.

О девушке известно, что она из многодетной семьи, где кроме нее еще четверо братьев и сестер. Подозреваемая жила с родителями в соседнем селе Шатрище.

"Глава семьи был пожарным, получил травму спины и ушел на пенсию. Семья по общепринятым меркам благонадежна, однако не без проблем", — рассказали односельчане.

Известно, что 5 лет назад мама девушки подала на развод с мужем, но впоследствии передумала и заявление забрала. Однако, в мае этого года женщина обращалась в полицию с заявлением о насилии в семье. Сам мужчина объяснил правоохранителям, что это произошло из-за ревности.

"Насколько такие обстоятельства сказалась на их дочери, сказать сложно. Однако дети очень болезненно воспринимают семейные скандалы и иногда "выбирают" такую модель поведения", — рассказывают в местных правоохранительных органах.

Девушка в содеянном призналась и в том, что именно она убила Даниила у полиции сомнений нет. По словам начальника полиции Житомирской области Юрия Олейника, подозреваемая взяла с собой на встречу с парнем канцелярский нож и скотч, что свидетельствует о том, что она готовилась к убийству заранее.

Сейчас правоохранители проверяют информацию были у девушки сообщники.

В случае, если вина задержанной школьницы будет доказана, и суд признает ее виновной, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в Житомирской области 15-летняя девушка жестоко убила своего одноклассника, а тело спрятала под кирпичом.

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