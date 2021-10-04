Отказался от госпитализации: в Днепре в авто скорой умер пациент с COVID-19

Отказался от госпитализации: в Днепре в авто скорой умер пациент с COVID-19

Семейный врач мужчины посоветовал ему лечь в больницу, но пенсионер решил продолжить лечение дома.

В Днепре во время транспортировки в медучреждение умер пациент с коронавирусом. За два дня до этого он отказался от госпитализации.

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Об этом сообщает "Наш город".

В Днепре 80-летний дедушка затянул с госпитализацией, что стоило ему жизни. У пенсионера обнаружили коронавирус. Он несколько дней лечился дома, потом семейный врач посоветовал старику госпитализацию. Впрочем, дедушка от нее отказался.

"Мужчина заболел еще 9 сентября. Лечился под наблюдением семейного врача. Экспресс-тест на коронавирус от 20 сентября положительный. 28 сентября ему дали направление на госпитализацию, но дедушка от нее отказался. 30 сентября ему стало хуже, вызвал скорую, но умер прямо в ней, не доезжая до 9-й горбольницы ", — рассказал директор Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко.

Напомним, что в Одессе реанимационные палаты всех городских больниц переполнены коронавирусными пациентами в тяжелом состоянии.

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