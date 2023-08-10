Отказался от мобилизации, потому что "нет семьи": на Тернопольщине мужчину отправили в тюрьму

В Тернопольской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который заявил на суде, что не хочет идти защищать Украину, потому что "нет семьи" и он волнуется за свое хозяйство.

Об этом сообщает прокуратура Тернопольской области.

По данным правоохранителей, жителя села Печерная Кременецкого района сочли годным к военной службе и отправили в учебный центр. Однако он так и не пришел в ТЦК и СП.

На суде мужчина свою вину признал. Он сообщил, что отказался от мобилизации, потому что "не имеет семьи и не видит оснований идти воевать, а также имеет огород, домашних животных и переживает за свое хозяйство и психологически не готов к несению службы".

Суд признал его виновным по ст. 336 УК Украины – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

В прокуратуре отметили, что ранее двое жителей Збаражского и Кременецкого районов тоже получили реальный срок лишения свободы по аналогичной статье.

Напомним, в Тернопольской области мужчина обругал военкома и отказался от мобилизации, потому что "не имел денег на проезд".

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