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Отказался от повестки и не явился в ТЦК: как наказали уклониста

Отказался от повестки и не явился в ТЦК: как наказали уклониста

Мобилизация в Украине/Коллаж ТСН.ua

Муж получил три года тюрьмы.

В Шепетовке суд признал 32-летнего жителя Славуты виновным в уклонении от призыва на военную службу.

Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры.

По предоставленной информации, мужчина прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе. Однако он категорически отказался брать повестку и не явился в территориальный центр комплектования для отправки на военную службу.

"Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке", — говорится в сообщении.

Напомним, мужчина пришел обновить данные в ТЦК и "случайно" получил повестку.

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