Отказался от повестки после ВЛК и не пришел в ТЦК: чем закончилось дело мужчины в Черкасской области

ВЛК / © ТСН

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В Черкасской области суд признал военнообязанного виновным в уклонении от призыва во время мобилизации. Однако вместо заключения ему был назначен штраф.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Детали дела

Лисянский районный суд Черкасской области рассмотрел дело военнообязанного, который после прохождения военно-врачебной комиссии отказался получать повестку и письменно заявил о нежелании проходить военную службу.

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Как говорится в дела №700/911/25, мужчина состоял на военном учете. 5 мая 2025 года он прошел ВЛК, которая признала его пригодным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах, медицинских, логистических, связных и других подразделениях. Правовых оснований для отсрочки от мобилизации на тот момент у него не было.

В тот же день в ТЦК мужчине предложили получить под подпись повестку с вызовом на 17:00 для призыва на военную службу и отправку в ВСУ. Однако он отказался ее получать, из-за чего работники составили соответствующий акт.

Кроме того, мужчина написал заявление, в котором сообщил об отказе проходить военную службу. По данным суда, он знал о необходимости прибыть в ТЦК, однако без уважительных причин этого не сделал и о причинах неявки не сообщил.

Суд квалифицировал его действия по статье 336 Уголовного кодекса Украины — уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

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Что сказал мужчина в суде

Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Он пояснил, что имеет серьезные проблемы со здоровьем, в частности, заболевания суставов, сердечно-сосудистой системы и ЖКТ. Поэтому, по его словам, он имеет ограничение подвижности и подал документы для установления группы инвалидности.

Также мужчина заявил, что после того, как его доставили в ТЦК, военнослужащие сообщили о возможном направлении на передовую. Именно после этого он отказался от прохождения службы.

Суд учел, что мужчина раньше не имел судимостей, признал вину, искренне раскаялся и страдает тяжелыми заболеваниями. Обстоятельств, которые отягчали бы наказание, суд не установил.

Отдельно в приговоре отмечено, что после возбуждения уголовного производства мужчину больше не доставляли в ТЦК. Учитывая состояние его здоровья, он должен был пройти повторное медицинское освидетельствование для решения вопроса по установлению инвалидности.

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Почему вместо заключения назначили штраф

Санкция статьи 336 УК Украины предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы. В то же время, суд применил статью 69 УК Украины, которая при наличии соответствующих смягчающих обстоятельств позволяет назначить более мягкое наказание, чем предусмотренное санкцией статьи.

Суд учел совокупность обстоятельств, в частности состояние здоровья мужчины, его раскаяние, признание вины, отсутствие предварительных судимостей и положительную характеристику по месту жительства.

В результате Лисянский районный суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил ему штраф в размере 17 тысяч гривен.

Приговор может быть обжалован в Черкасском апелляционном суде в течение 30 дней со дня его оглашения.

Мобилизация в Украине

Ранее мужчину, которого еще в 2018 году сочли непригодным к военной службе и исключили из военного учета, в декабре 2025 года ТЦК повторно поставил на учет и мобилизовал. В «Резерве+» на тот момент у него оставался статус «невоеннообязанный», а ТЦК заявил, что мужчина прошел ВЛК и был признан годным.

В то же время суд установил, что ТЦК и воинская часть не предоставили доказательств прохождения им медобследования или наличия официального заключения ВЛК о пригодности. Днепропетровский окружной административный суд признал повторное взятие мужчины на военный учет незаконным и отменил приказы о его мобилизации и зачислении в воинскую часть. Также суд обязал ТЦК и воинскую часть вернуть мужчине уплаченный судебный сбор.

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