Отказался от повестки, потому что "ухаживает за больной матерью и женой": на Львовщине судили мужа

Во Львовской области отказался получать "боевую" повестку, объясняя это уходом за больной матерью и женой. Однако суд признал его виновным в уклонении от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Каменка-Бугского районного суда от 10 марта.

Согласно материалам суда, в феврале 2024 года жителя села Великоселки на Львовщине остановили представители ТЦК и СП и вручили направление на военно-врачебную комиссию. Мужчина заявил, что не может служить из-за ухода за женой с инвалидностью и больной матерью.

ВВК мужчину признали годным. После этого он отказался от "боевой" повестки, из-за чего ТЦК вызвал полицию.

"В дальнейшем при рассмотрении дела не признал своей вины в содеянном, просил оправдать его по предъявленному обвинению, поскольку был нарушен порядок прохождения ВВК", — говорится в деле.

Суд, ссылаясь на собранные доказательства, признал его виновным по статье 336 УК Украины и назначил три года заключения. Приговор пока не вступил в силу, его можно обжаловать в течение 30 дней.

"Обвиняемый является лицом трудоспособного возраста, не имеет каких-либо заболеваний, не имеет на иждивении никаких лиц, не работает, не занимается волонтерской деятельностью или помощью внутренне перемещенным лицам; материалы дела не содержат никаких сведений о том, что обвиняемый за все это время совершал какие-либо действия для помощи ВСУ, которые были бы отличными от военной службы", — говорится в приговоре.

Напомним, ДБР объявило подозрения организатором схемы вывоза за границу военных, ушедших в СЗЧ.

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