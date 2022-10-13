Отказался сотрудничать: в Херсоне оккупанты расстреляли дирижера филармонии в собственном доме

В Херсоне оккупанты продолжают терроризировать местное население. В собственном доме они застрелили дирижера Херсонской филармонии.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН Елена Ванина.

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"Сегодня стало известно, что дирижера Херсонской филармонии расстреляли оккупанты. Он отказался с ними сотрудничать. Они сказали: "Мы к тебе еще придем". Пришли к нему домой и просто там расстреляли. Мне бы хотелось, чтобы вся Украина об этом знала. Это был очень талантливый дирижёр, а особенно аранжировщик", — написала Елена Ванина.

Корреспондентка добавила, что больше информации об убийстве оккупантами дирижера ей достать не удалось, поскольку люди в Херсоне напуганы и боятся рассказывать о том, что там происходит.

Напомним, что во время массированного ракетного обстрела Киева 10 октября кафиры убили пятерых киевлян. Еще более полусотни жителей получили ранения. Во время массированной атаки 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты. 43 из них удалось сбить украинские защитники.

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