Отказался выполнять команды: одессит застрелил пса во время дрессировки

Теперь мужчина будет отвечать перед законом за жестокое обращение с животным.
В Одессе мужчина дважды выстрелил из охотничьего ружья в своего алабая, когда тот во время дрессировки отказался выполнять команды.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
В полицию о происшествии во дворе частного домовладения сообщили случайные прохожие.
Правоохранители обнаружили на территории частного домовладения труп собаки.
"Экспертиза показала: обнаружены на теле животного повреждения причиняли ему перед смертью сильную боль и физические страдания", — уточнили в пресс-службе.
Мужчине объявили подозрение по ч.3 ст.299 Уголовного кодекса Украины. За жестокое обращение с животным ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
Напомним, что на Луганщине мужчина повесил собаку на дереве.