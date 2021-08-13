Отказался выполнять команды: одессит застрелил пса во время дрессировки

Отказался выполнять команды: одессит застрелил пса во время дрессировки

Теперь мужчина будет отвечать перед законом за жестокое обращение с животным.

В Одессе мужчина дважды выстрелил из охотничьего ружья в своего алабая, когда тот во время дрессировки отказался выполнять команды.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

В полицию о происшествии во дворе частного домовладения сообщили случайные прохожие.

Правоохранители обнаружили на территории частного домовладения труп собаки.

"Экспертиза показала: обнаружены на теле животного повреждения причиняли ему перед смертью сильную боль и физические страдания", — уточнили в пресс-службе.

Мужчине объявили подозрение по ч.3 ст.299 Уголовного кодекса Украины. За жестокое обращение с животным ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что на Луганщине мужчина повесил собаку на дереве.

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