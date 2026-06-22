Откажется ли Путин от Крыма: эксперт дал неожиданный ответ

Владимир Путин / © Associated Press

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Несмотря на серьезные проблемы с дорогами, светом и водой, Россия не собирается добровольно уходить из Крыма. Для Кремля это не просто территория, а вопрос выживания власти. Поэтому они любой ценой цепляются за Керченский мост, ведь он стал главным символом их политической устойчивости.

Об этом для Киев24 рассказал председатель Правления Крымскотатарского Ресурсного Центра, член Президиума Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

Почему Путин не отдаст Крым — мнение эксперта

По мнению эксперта, содержание временно оккупированного Крыма для Кремля — это, прежде всего, вопрос личного имиджа Владимира Путина и его ближайшего окружения. Именно поэтому россияне будут пытаться удержать контроль над регионом до тех пор, пока будут иметь для этого любые ресурсы.

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«Пока будут возможности у Российской Федерации, они будут держаться за Крым. Они будут держаться и пытаться сохранить Керченский мост. Потому что для них это политически важный вопрос. И это политический имидж как самого Путина, так и его круга», — отметил Эскендер Бариев.

Что уже не работает в Крыму

По словам Эскендера Бариева, пока в Кремле заботятся о политических амбициях, инфраструктура полуострова не выдерживает нагрузки. Из-за дефицита электроэнергии остановились насосные станции. Это привело к критическим перебоям с водоснабжением и коммуникациями.

Эксперт добавил, что ситуация на железной дороге превратилась в хаос. Поезда дальнего сообщения, например Симферополь — Омск, Москва, Севастополь, Санкт-Петербург, теперь доезжают только до Керчи.

«Сегодня уже утром большой коллапс таков на территории железнодорожного вокзала Симферополя, где более тысячи человек ждут автобусы для того, чтобы их перевезли, но автобусов нет», — сообщил Бариев.

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Также добавил, что оккупационные власти прибегли к радикальным ограничениям. По распоряжению самопровозглашенного премьер-министра временной российской оккупационной власти в АР Крым Сергея Аксенова работа детских заведений отдыха, а именно санаториев, пансионатов и летних лагерей фактически остановлена. К тому же любое бронирование запрещено до 1 сентября 2026 года.

Эскендер Бариев отмечает. что как бы Россия ни пыталась закрепиться в Крыму, остров остается украинским. По мнению эксперта, уволить его можно только путем уничтожения российских логистических путей, через которые оккупанты поддерживают свою власть.

Он убежден, что настоящий мир возможен только после того, как Украина полностью вернет контроль над всеми территориями, включая Крым.

Какая ситуация в Крыму — последние новости

Напомним, временно оккупированный Крым оказался на пороге масштабного топливного и экономического кризиса, а лето этого года станет для местных жителей серьезным испытанием.

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Также советник министра обороны Украины Сергей Стерненко 21 июня заявил, что россиян в Крыму ждут серьезные проблемы.

Ранее мы писали, что Россия и дальше будет держаться за Крым как за ключевой символ и один из главных трофеев войны — даже если полуостров фактически окажется в изолированном режиме.

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