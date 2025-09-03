Откажется ли Украина от территорий ради мира: Зеленский дал окончательный ответ

Владимир Зеленский / © Associated Press

Украина никогда не откажется от своих территорий во имя мира, поскольку для страны это не просто земля, а ее история, жизнь и Конституция.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в Дании во время общения со СМИ совместно с премьер-министром Мэтте Фредериксен.

«Для кого это просто территория, а для нас это наша жизнь, наша история, наша Конституция. Это дома, это семьи, это много аспектов, которые очень чувствительны для Украины», — подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что все, кто из-за войны войны покинул свои дома, мечтают вернуться, и в конце концов они это сделают. Зеленский также отверг идею обмена территориями.

«Когда мы все говорим, что мы не доверяем Путину, это означает, что нет единого подхода в виде обмена территориями. Если вы не доверяете этому человеку, если этот человек уже частично оккупировал вас, если вы понимаете все аспекты полномасштабной войны. То есть даже если кто-то поддерживает эту безумную идею, кто может вам дать гарантии тогда, что Путин не будет продолжать? Никто не может дать гарантии. Он очень много раз врал. Так что мы не можем ей доверять, мы не можем отдавать ему территорию, в любом случае», — заявил Зеленский.

Президент также отметил, что Россия уже потеряла более 100 тысяч военнослужащих по основным направлениям. По его словам, Путин не смог оккупировать даже 30% одной области за четыре года, и для дальнейшего продвижения ему понадобятся миллионы солдат.

«Мы не будем давать ему подобные подарки», — подытожил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию. Он должен встретиться с премьер-министром страны Мэтте Фредериксен. Борт, на котором прилетел Зеленский, приземлился в Дании. Его встретила делегация с участием Мэтте Фредериксена.

Ранее в ОПУ сообщили, что глава государства Владимир Зеленский встретится в Париже с европейскими лидерами. Цель — «сверка часов».