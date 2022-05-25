"Отказываемся ехать на убой в чужую республику": воины из так называемой "ДНР" не хотят воевать за "ЛНР" (видео)

"Отказываемся ехать на убой в чужую республику": воины из так называемой "ДНР" не хотят воевать за "ЛНР" (видео)

Служаки из так называемой "ДНР" протестуют против того, чтобы их отправляли воевать в соседнюю квазиреспублику "ЛНР".

Бойцы одного из подразделений записали слезливое видео, где жалуются на беду и что их заставляют воевать за чужую республику.

Обращение к руководству так называемой "ДНР" воины выложили в Сети.

"Дорогие сограждане "ДНР". Мы — военнослужащие 107-го стрелкового полка, 4-й батальон -3-я, 2-я и 4-я роты, 204 человека отказываемся ехать на убой в "ЛНР", совсем в другую республику", — говорит "ДНРовский воин-активист.

От имени своих "собратьев" он пожаловался на то, что из них незаконно сформировали подразделения, они не прошли медицинскую комиссию и их обманом пытались завести на территорию "ЛНР". По их данным их присоединили к "какому-то казачеству"

"ДНРовцы" жалуются, что 3 месяца они сражались за Мариуполь и не хотят быть пушечным мясом еще и в "ЛНР". Они обижены на Пушилина и называют безобразием действия своего командования.

Напомним, что россияне усиливают свои группировки для наступления на Запорожье, но и так прорвать украинскую оборону не могут.

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