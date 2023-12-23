Отказывали все знакомые: как 29-летняя волонтер на Закарпатье удочерила троих детей

Уже полгода в доме 29-летней Елены Фурдь не бывает тишины.

Она мечтала о большой семье и решилась стать многодетной матерью-одиночкой. На Закарпатье 29-летняя волонтер забрала из детского дома сразу троих детей. От такого шага ее отказывали все знакомые. Мол, сама не справится. А она – не только не отступила, но еще и вдохновила другие семьи на усыновление. Уже полгода 4-летняя Адель, 8-летняя София и 10-летняя Диана — живут с новой мамой.

Как изменилась их жизнь – говорится в сюжете ТСН.

Взяла сразу троих

Уже полгода в доме 29-летней Елены Фурдь не бывает тишины. Звонкий смех и громкие игрушки — здесь каждый день. Это ее не раздражает, говорит – больше всего мечтала, чтобы в ее доме появились дети.

"В прошлые годы у меня даже не было елки. Я думала зачем она мне? В этом году так уж не получилось. Когда есть дети – праздники отмечаются очень ярко. Еще в юности хотела – даже как выйдет замуж и родит малыш – обязательно еще возьмет малышей из детского дома", — рассказала Елена.

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Девушки – летние сестренки. Аделине четыре года, а Диане – десять. С ними Елена познакомилась, наведываясь в детский дом волонтером. Когда узнал, что одинокий человек тоже может создать приемную семью – начал собирать документы.

Как оказалось – один ребенок в детском доме – это редкость. В основном это семейные группы. Трое, четверо, семь, восемь… и так далее.

"Поэтому я думаю хм... меньше трое? Пусть будет", — говорит она.

Женщину отказывали от решения

Признается – от такого решения друзья пытались ее отказать. Но семья пообещала всячески поддерживать. Так что девушка подготовила бумаги, прошла обязательные курсы, сделала ремонт в комнатах и уже через два месяца забрала девочек домой.

Когда-то замкнутая жизнь превратилась в водоворот событий. Совместные походы в кино и кафе, туристические путешествия, празднование дней рождений, особенными стали и рождественские праздники.

29-летняя волонтер на Закарпатье удочерила троих детей

Биологическую мать девочек лишили родительских прав. О том, что им пришлось пережить, Елена не желает вспоминать. Через полгода после детского дома-они очень изменились. Раньше были напуганы, мало разговаривали. Но никак не могли наесться.

"Они все время так много ели, что мне надоело бегать в магазин. Пришлось поехать на базар и купить ящик бананов. Морковь килограммами покупала, пока они не наелись", – вспоминает она.

Девушкам отовсюду присылают подарки

После того, как ее историю знакомые распространили в соцсетях – со всех сторон девушкам люди присылают подарки. А самой Елене – благодарят за увлекательный пример.

"Все, кто появился на этот мир – заслуживают нормальной жизни, любви, теплого дома и теплых объятий", — добавляет Елена.

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