Отказывался платить за проезд: в Харькове пассажир разбил ногой дверь троллейбуса (видео)

Отказывался платить за проезд: в Харькове пассажир разбил ногой дверь троллейбуса (видео)

Хулигана вытолкали из транспорта.

В Харькове парень отказался платить за проезд в троллейбусе. После того, как его выгнали из транспорта он разбил стекло двери.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Труха Харьков".

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На видео видно, что началась словесная перепалка из-за отказа платить за проезд. Парень вел себя агрессивно. Впоследствии грубияна несколько человек вытащили из транспорта.

Когда двери троллейбуса закрылись, хулиган разбил их ударом ноги так, что посыпалось стекло.

Напомним, в Одессе пенсионерка выпала из трамвая, а водитель пыталась скрыться с места происшествия

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