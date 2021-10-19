Отказывался платить за проезд: в Харькове пассажир разбил ногой дверь троллейбуса (видео)

Хулигана вытолкали из транспорта.
В Харькове парень отказался платить за проезд в троллейбусе. После того, как его выгнали из транспорта он разбил стекло двери.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Труха Харьков".
На видео видно, что началась словесная перепалка из-за отказа платить за проезд. Парень вел себя агрессивно. Впоследствии грубияна несколько человек вытащили из транспорта.
Когда двери троллейбуса закрылись, хулиган разбил их ударом ноги так, что посыпалось стекло.
Напомним, в Одессе пенсионерка выпала из трамвая, а водитель пыталась скрыться с места происшествия