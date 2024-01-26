Отказывают в праве родить: в Раде отреагировали на историю вдовы военного

В Верховной Раде отреагировали на историю вдовы военного, которой отказывают в праве родить.

Об этом рассказал в эфире "1+1" глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"На сегодняшний день закон даже еще не действует, он начинает действовать с 23.03 этого года и до этого момента никто не имеет права ничего утилизировать. Во-вторых, закон писался действительно для людей, потерявших в результате ранения репродуктивную функцию... Но у нас есть статья Гражданского кодекса, 248-я, в которой сказано, что когда человек погиб, все доверенности или все разрешения, которые он выдал – они аннулируются... К сожалению, в законе о вспомогательных функциях нельзя было заключительно это урегулировать. Поэтому зная, что у нас до 23.03 есть время, готовится поправка. Она в ближайшее время будет внесена и проголосована в зале... Чтобы дальше "зраду" не раскручивать: у нас не будет никаких ограничений по хранению (биологического материала — ред.)", — объяснил Радуцкий.

Ранее сообщалось, что в Украине запретили использовать сперму военных после гибели, так что вдовы не смогут родить детей.

Напомним, речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению права военнослужащих и других лиц на биологическое отцовство (материнство)", который Верховная Рада приняла в ноябре 2023 года. Закон вступает в силу 22 марта 2024 года. В пункте 3 Предконечных и переходных положений закона была добавлена следующая норма: "В случае гибели или признания умершим в установленном порядке лица, репродуктивные клетки которого сохраняются, их хранение прекращается с последующей утилизацией".