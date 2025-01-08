Отклик РФ: на Волыни в храме УПЦ "МП" сняли икону московского царя

Изображение царя появилось в храме из-за того, что его канонизировали.

В храме УПЦ "МП" села Воегоща Камень-Каширской общины на Волыни сняли икону российского императора Николая II.

Об этом сообщили в управлении культуры Волынской ОГА.

На днях раньше вокруг храма разгорелся скандал, что в церкви до сих пор изображение "кровавого" царя Николая II и его семьи. Об этом в фейсбуке написал Василий Мендель.

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По словам Менделя, с 2014 года и по сей день, на стенах этого храма висят два маркера российской империи.

"Один полутораметровый, второй полуметровый так называемый мученик царь Николай II со своей семьей. В народе его называют кровавый царь", — отметил мужчина.

Он добавил, что изображение царя появилось в церкви из-за того, что его канонизировали.

"московиты сделали "ход конем". Сначала они "качнули" в Украину, точнее в рпцвУ, а еще точнее, в западную Украину, и к нам этот "лошадь" прискакал на Полесье в Камень-Каширский район, туда, где я все это видел. А верный слуга Онуфрий Zkirilla, который служит сатане, и его синод канонизировали. Novo muchenica. В тех церквях, где я бывал и видел, эти маркеры были развешены по стенам и разложены на аналогиях, чтобы люди поклонялись и целовали», – говорится в сообщении.

Спросив священника, почему здесь московский царь появился, тот ответил, что "его наша церковь канонизировала и он уже "свят"".

Как сообщили в Волынской ОГА, сообщили, что этих изображений в храме Воегощи уже нет.

Напомним, львовская епархия Украинской греко-католической церкви запретила съемку клипов в своих храмах.

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