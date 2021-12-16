Откликнулась на 200 вакансий и повсюду услышала нет: женщине, которой в Украине отказали в работе по возрасту, предложили работу в США.

Откликнулась на 200 вакансий и повсюду услышала нет: женщине, которой в Украине отказали в работе по возрасту, предложили работу в США.

Предложение по трудоустройству женщине поступило из США.

QA-тестовщику из Киева, которая откликнулась на 200 вакансий в Украине, но повсюду ей отказали в работе из-за ее возраста, предложили вакансию в американской бухгалтерской компании.

Об этом сообщает ТСН.ua. После публикации материала соответствующее письмо-предложение поступило в редакцию сайта с просьбой переадресовать его Елене.

Менеджер по поиску кадров одной из компаний США Анна Голи Ли заинтересовалась историей 56-летней женщины и решила предложить ей работу.

"Мы являемся бухгалтерской компанией в США. На самом деле это не та отрасль, которую искала Елена, но мы твердо верим в способность людей учиться и ценности и стремимся провести собеседования с кандидатами из Украины для отдаленной работы в 2022 году", — говорится в письме.

ТСН.ua письмо-предложение из США переадресовало Елене В*, поэтому она может его рассмотреть.

Напомним, что Елене из Киева 56 лет. Она junior QA инженер. Из-за ее возраста она не может найти работу, о чем она написала в LinkedIn.

Ранее Елена работала научной редактором, журналисткой, литредактором. Она дополнительно самостоятельно освоила азы работы с JMeter, Asana, Git, Full Stack и JS developer (VS Code).

Во время поисков работы за 1,5 месяца она подала резюме более чем на 200 вакансий, но работу так и не нашла. После отказов Елена сменила тактику – убрала из резюме год окончания вуза (1988), но старое название института все равно указывает на ее возраст.

"Самостоятельно выполняла тестовые, размещенные в самой вакансии. Оформляла до 25 баг-репортов за 3(!) часа. Ответ: "Супер!". Но… опять же. На собеседовании некоторые прямым текстом озвучивали: "Мы ищем специалиста на перспективу. То есть (читаем между строк) ваш возраст нам не подходит", — жалуется женщина.

Женщина не сдавалась. Она прошла стажировку — один от курсов, три оплачиваемых.

"Я оказалась жертвой рекламы? Не имея достаточного представления о ситуации с трудоустройством в этой области, напрямую зависима от огромной конкуренции от критерия возраста (плюс практически обязательность английского на уровне B2 и выше — но для меня лично это не основная проблема), бессмысленно потратила массу сил, времени и средств?" – спрашивает Елена.

Напомним, как молодые специалисты в Украине одолевают недоверие общества. Молодая команда трансплантологов из Львова разрушает стереотипы по возрасту в профессии. "Дети" в операционной проводят сверхсложные пересадки органов и уже стали образцом для более взрослых врачей.

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