Графики отключения света 19 октября: в каких областях Украины будут выключать электроэнергию

Отключение электричества в Украине

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В понедельник, 19 октября, в нескольких областях Украины будет ограничено электроснабжение для промышленности и бизнеса, а также будут действовать почасовые графики отключения света. В НЭК «Укрэнерго» объяснили эти меры последствиями массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

ТСН.ua собрал всю известную информацию о введении графиков отключений электроэнергии в Украине.

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В тех областях Украины, где будут действовать графики почасовых отключений, они будут введены в объеме от одной до двух очередей. Они будут действовать для всех категорий потребителей с 06:00 до 23:59.

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Для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать также с 06:00 до 23:59.

Графики отключений электроэнергии в Сумской области

Как сообщили в АО «Сумыоблэнерго», в Сумской области будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК «Укрэнерго».

Продолжительность отключений будет очень разной — от 2 до 8 часов. Для одной из подгрупп электроснабжение не будет отключаться.

Графики отключения электричества в Черкасской области

По информации «Черкассыоблэнерго», из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих ракетно-дроновых атак в Черкасской области будут введены графики почасовых отключений (ГПО).

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Продолжительность отключений для большинства подгрупп — 6 часов, только в двух из них свет будет отключен на 4 часа.

Время отсутствия электроснабжения:

1.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00

1.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

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2.1 10 :00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

2.2 08 :00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

3.1 06 :00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

3.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

4.1 08 :00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

4.2 10 :00 — 12:00, 16:00 — 18:00

5.1 08 :00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

5.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

6.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

6.2 12 :00 — 14:00, 18:00 — 20:00

Графики отключения электричества в Харьковской области

Как сообщает «Харьковоблэнерго», в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО). Продолжительность отключений — от 3,5 до 5,5 часов.

Количество часов отсутствия электроснабжения по очереди/по подочереди с учётом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 11:30–15:00; 22:00–24:00

1.2 11:30–15:00; 22:00–24:00

2.1 11:30–15:00

2.2 11 :30–15:00

3.1 06:00–08:00; 15:00–18:30

3.2 06:00–08:00; 15:00–18:30

4.1 15:00–18:30

4.2 15:00–18:30

5.1 08:00–11:30; 18:30–22:00

5.2 08:00–11:30; 18:30–22:00

6.1 08:00–11:30; 18:30–22:00

6.2 10:00–11:30; 18:30–22:00

Графики отключений электроэнергии в Полтавской области

В АО «Полтаваоблэнерго» сообщили, что в Полтавской области в понедельник, 19 октября, будет введен график почасовых отключений электроэнергии.

Ограничения будут действовать:

с 6:00 до 8:00 в рамках 1 очереди,

с 8:00 до 10:00 в объеме 1,5 очереди,

с 10:00 до 22:00 в два этапа,

с 22:00 до 23:59 в объеме 1-й очереди.

Жителей области призывают принять эту информацию во внимание и, по возможности, рационально использовать электроэнергию.

Ознакомиться с почасовым расписанием для конкретной группы и проверить, относится ли ваш адрес к данной группе, можно на официальном сайте облэнерго.

Напомним, накануне, 17 октября, президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия нанесла один из крупнейших ударов по энергетике Украины, атаковав более 15 важных объектов генерации и передачи электроэнергии в различных регионах страны.

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