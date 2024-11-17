Отключение электричества возвращается: где и когда завтра не будет света

Завтра, 18 ноября, по указанию "Укрэнерго" графики применяются с 6:00 до 22:00
Завтра, 18 ноября, в Украину возвращаются графики отключений света.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
Отключения света будут применяться во всех регионах.
"С 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно", – предупредили в "Укрэнерго".
Причина временного возвращения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки.
В "Укрэнерго" заверили, что энергетики работают над ликвидацией последствий аварии, чтобы скорейшее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Также украинцев просят не включать несколько мощных электроприборов одновременно
Точные графики отключений по своему адресу можно посмотреть на сайтах облэнерго, ОВА и ДТЭК.
Напомним, в ночь на 17 ноября российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по энергообъектам Украины.
За ночь и утро РФ выпустила 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО уничтожили 144 воздушных целей — 102 ракеты и 42 дрона.
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