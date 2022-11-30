Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Отключение электричества: Зеленский назвал регионы, где больше всего сидят без света

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
5576
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Отключение электричества: Зеленский назвал регионы, где больше всего сидят без света

Фото: Офис президента Украины

Зеленский отметил ответственность энергокомпаний и местных властей за информирование людей об отключении света.

На сегодняшний вечер, 30 ноября, около 6 миллионов абонентов в большинстве областей Украины и в Киеве отключены от электричества.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении.

По его словам, ситуация с электроснабжением остается очень сложной в Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Львовской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Он заверил, что энергетики и коммунальщики делают все, чтобы стабилизировать систему и дать людям больше энергии на более долгое время.

Зеленский отметил ответственность энергокомпаний и местных властей за информирование людей, когда и на какой промежуток времени у них отключат электричество.

"Люди имеют право знать. И настолько, насколько это возможно сейчас, должна быть обеспечена предсказуемость жизни. Люди видят, что в соседних домах или на ближайших улицах почему-то другие правила по свету. А должна быть справедливость и понятность", — подытожил президент.

Отключение света: последние новости

Напомним, что в Украине будут внепланово проверять соблюдение графиков отключений электроэнергии.

В Киеве в это время продолжаются экстренные отключения света. Впрочем, время отключений сокращается.

Глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус признал, что Украина не сможет в течение зимы восстановить всю энергосистему.

На 30 ноября дефицит мощности электроэнергии несколько сократился и составляет 27%.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
5576
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация