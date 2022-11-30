Отключение электричества: Зеленский назвал регионы, где больше всего сидят без света

Зеленский отметил ответственность энергокомпаний и местных властей за информирование людей об отключении света.

На сегодняшний вечер, 30 ноября, около 6 миллионов абонентов в большинстве областей Украины и в Киеве отключены от электричества.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении.

По его словам, ситуация с электроснабжением остается очень сложной в Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Львовской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Он заверил, что энергетики и коммунальщики делают все, чтобы стабилизировать систему и дать людям больше энергии на более долгое время.

Зеленский отметил ответственность энергокомпаний и местных властей за информирование людей, когда и на какой промежуток времени у них отключат электричество.

"Люди имеют право знать. И настолько, насколько это возможно сейчас, должна быть обеспечена предсказуемость жизни. Люди видят, что в соседних домах или на ближайших улицах почему-то другие правила по свету. А должна быть справедливость и понятность", — подытожил президент.