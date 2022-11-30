Отключение электричества: Зеленский назвал регионы, где больше всего сидят без света

Зеленский отметил ответственность энергокомпаний и местных властей за информирование людей об отключении света.
На сегодняшний вечер, 30 ноября, около 6 миллионов абонентов в большинстве областей Украины и в Киеве отключены от электричества.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении.
По его словам, ситуация с электроснабжением остается очень сложной в Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Львовской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях.
Он заверил, что энергетики и коммунальщики делают все, чтобы стабилизировать систему и дать людям больше энергии на более долгое время.
Зеленский отметил ответственность энергокомпаний и местных властей за информирование людей, когда и на какой промежуток времени у них отключат электричество.
"Люди имеют право знать. И настолько, насколько это возможно сейчас, должна быть обеспечена предсказуемость жизни. Люди видят, что в соседних домах или на ближайших улицах почему-то другие правила по свету. А должна быть справедливость и понятность", — подытожил президент.
Отключение света: последние новости
Напомним, что в Украине будут внепланово проверять соблюдение графиков отключений электроэнергии.
В Киеве в это время продолжаются экстренные отключения света. Впрочем, время отключений сокращается.
Глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус признал, что Украина не сможет в течение зимы восстановить всю энергосистему.
На 30 ноября дефицит мощности электроэнергии несколько сократился и составляет 27%.
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