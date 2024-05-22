Отключение электроэнергии 22 мая: с какого часа не будет света

Если какая-то область потребляет электроэнергию в пределах доведенного лимита, то обесточений не будет.

По всей Украине 22 мая были отменены ограничения потребления электроэнергии до 20:00. После этого часа и до полуночи во всех регионах будут действовать графики почасовых отключений света.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

С полуночи 22 мая по 7:00 во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей действовали графики почасовых отключений света.

Также читайте Россия ударила по объектам энергетики: что известно

С 7:00 до 20:00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" отменил ограничения потребления во всех областях. Солнечная погода способствует работе промышленных и крышных солнечных электростанций, дефицит в энергосистеме снизился.

"Пожалуйста, по возможности перенесите запланированное на вечер или на ночь пользование энергоемкими приборами на эти дневные часы", – призвали в компании.

В то же время, там предупредили, что с 20:00 до 24:00 во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений света. Они могут быть применены для снижения уровня потребления при превышении определенных лимитов объемов для каждой области.

"Если область потребляет в пределах доведенного лимита, обесточивание потребителей может не применяться. Если лимит превышен — обесточивание будет происходить по опубликованному облэнерго графику", — объяснили в "Укрэнерго".

Напомним, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что украинцы должны готовиться к отключениям света зимой: "Нас ждет непростая зима".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Где и как искать графики отключений света?

Читайте также: