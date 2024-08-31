Отключение электроэнергии осенью и зимой в 2024 году: к чему готовиться украинцам

С наступлением холодов возрастет и потребление, что приведет к новым дефицитам.

В Украине ситуация с энергетикой после последних обстрелов ухудшилась еще сильнее. В результате отключения осенью и зимой будут похожи на те, которые фиксировались в июле.

Об этом сообщил эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Адриан Прокоп в эфире "Громадське радіо".

По его словам, к середине следующей недели отключения света в большинстве регионов могут прекратиться, однако прогноз по ситуации осенью и зимой остается неизменным. С нынешним ростом потребления может возникнуть дефицит электроэнергии, что приведет к уже фиксировавшимся в июле этого года отключениям.

"Ситуация с отключениями улучшается. Если не будет новых сильных обстрелов, то на следующей неделе положение должно нормализоваться. В середине недели в большинстве регионов отключений может не быть", — пояснил Прокоп.

Отдельно эксперт добавил, что ситуация с электроэнергией также зависит от территории. На левобережье энергодефицит гораздо больше, чем на правобережье, и это связано с импортом из Европы.

Как следствие, в холодное время года отключений избежать не удастся, продолжает специалист и, согласно всем прогнозам, потребление вырастет со второй половины октября. Тогда и дефицит значительно увеличится.

Напомним, украинская энергосистема восстанавливается после девяти массированных атак россиян, в ней сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

26 августа российские войска массированно атаковали Украину ракетами и дронами.

Под ударом оказалась энергетика в 15-ти областях. "Укрэнерго" ввело экстренные отключения света в разных городах Украины.

Новости ТСН 17:00 26 августа. Киевская ГЭС, ДнепроГЭС, энергетика едва держится, проблемы с водой

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