Отключение электроэнергии осенью и зимой в 2024 году: к чему готовиться украинцам

С наступлением холодов возрастет и потребление, что приведет к новым дефицитам.
В Украине ситуация с энергетикой после последних обстрелов ухудшилась еще сильнее. В результате отключения осенью и зимой будут похожи на те, которые фиксировались в июле.
Об этом сообщил эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Адриан Прокоп в эфире "Громадське радіо".
По его словам, к середине следующей недели отключения света в большинстве регионов могут прекратиться, однако прогноз по ситуации осенью и зимой остается неизменным. С нынешним ростом потребления может возникнуть дефицит электроэнергии, что приведет к уже фиксировавшимся в июле этого года отключениям.
"Ситуация с отключениями улучшается. Если не будет новых сильных обстрелов, то на следующей неделе положение должно нормализоваться. В середине недели в большинстве регионов отключений может не быть", — пояснил Прокоп.
Отдельно эксперт добавил, что ситуация с электроэнергией также зависит от территории. На левобережье энергодефицит гораздо больше, чем на правобережье, и это связано с импортом из Европы.
Как следствие, в холодное время года отключений избежать не удастся, продолжает специалист и, согласно всем прогнозам, потребление вырастет со второй половины октября. Тогда и дефицит значительно увеличится.
Напомним, украинская энергосистема восстанавливается после девяти массированных атак россиян, в ней сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.
26 августа российские войска массированно атаковали Украину ракетами и дронами.
Под ударом оказалась энергетика в 15-ти областях. "Укрэнерго" ввело экстренные отключения света в разных городах Украины.
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