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Отключение электроэнергии в Киеве и уничтожение памятника чекистам: главные новости ночи 20 октября

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Отключение электроэнергии в Киеве и уничтожение памятника чекистам: главные новости ночи 20 октября

Фото: pixabay.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 20 октября:

  • Около полуночи 19 октября в Киеве было введено отключение электроэнергии во избежание аварий. Читать дальше –>
  • В Николаеве российские оккупанты, вероятно, обстреляли памятник "чекистам", из-за которого в городе были споры. Читать дальше –>
  • На южном фронте на протяжении боевого дня ударами авиации уничтожены зенитно-ракетные комплексы оккупантов. Читать дальше –>
  • До конца 2022 года США продадут еще 15 миллионов баррелей нефти из своих стратегических запасов. Читать дальше –>
  • Менеджер ресторана в Париже прославлял российского президента, но вскоре признал, что Путин на самом деле "х*йло". Читать дальше –>

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