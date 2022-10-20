Отключение электроэнергии в Киеве и уничтожение памятника чекистам: главные новости ночи 20 октября

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 20 октября:
- Около полуночи 19 октября в Киеве было введено отключение электроэнергии во избежание аварий. Читать дальше –>
- В Николаеве российские оккупанты, вероятно, обстреляли памятник "чекистам", из-за которого в городе были споры. Читать дальше –>
- На южном фронте на протяжении боевого дня ударами авиации уничтожены зенитно-ракетные комплексы оккупантов. Читать дальше –>
- До конца 2022 года США продадут еще 15 миллионов баррелей нефти из своих стратегических запасов. Читать дальше –>
- Менеджер ресторана в Париже прославлял российского президента, но вскоре признал, что Путин на самом деле "х*йло". Читать дальше –>
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