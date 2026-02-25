Отключение отопления и оттепель: эксперт предупредила о массовых авариях в Украине

Труба / © Фото из открытых источников

Рекордные минусовые температуры, которые наблюдались этой зимой, в сочетании с периодическими отключениями централизованного отопления создали серьезную угрозу для коммунальной инфраструктуры украинских городов. Наибольшему риску подвергаются внутридомовые системы водоотведения, которые могут просто «лопнуть» во время резкого потепления.

Об этом рассказала эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Кристина Ненно для «Телеграфа».

Специалистка успокоила касательно внешней канализации: поскольку она пролегает глубоко под землей, риск ее промерзания сведен к минимуму. Главная опасность кроется как раз внутри многоэтажек.

По ее словам, главная проблема состоит в том, что процесс разрушения труб проходит незаметно для жителей.

«Когда трубы замерзают, в них образуются микротрещины. Во время оттепели трещины могут увеличиться и привести к аварии», — пояснила Ненно.

Эксперт отмечает, что такие микротрещины невозможно обнаружить во время обычного визуального осмотра без проведения демонтажных работ. К моменту начала оттепели система не дает никаких признаков повреждения, что делает аварию внезапной.

Какие дома могут оказаться под ударом

Специалистка выделила три основных категории жилых домов, которым больше всего угрожает прорыв сточных труб:

Старый жилой фонд. Системы водоотвода в таких домах в основном уже исчерпали свой эксплуатационный ресурс и наиболее уязвимы к перепадам температур.

Дома с длительными отключениями отопления. Из-за отсутствия стабильного обогрева внутренние коммуникации в этих многоэтажках могли успеть глубоко промерзнуть.

Объекты с повреждениями сетей. Жилье, где уже фиксировались проблемы или частичные повреждения внутренних систем водоснабжения и водоотведения.

Наиболее критическими точками, по оценкам специалистки ЖКХ, являются подвальные помещения. Там коммуникации часто имеют сложную конфигурацию, изгибаются под углами, а базовый обогрев помещений обычно отсутствует.

Также в зоне повышенной опасности находятся трубы без надлежащего теплоизоляционного покрытия, проложенные вдоль наружных стен зданий или в неотапливаемых местах общего пользования.

Напомним, эксперт по вопросам теплоснабжения Светлана Голикова также предостерегала, что система отопления не может длительное время находиться без циркуляции теплоносителя без последствий. По ее словам, отсутствие движения воды запускает процессы коррозии, заиления и постепенного снижения ресурса сетей.

«Система несет убытки. Не катастрофические за один сезон, но накопившиеся и неизбежные. Продолжительный простой системы отопления без циркуляции приводит к ускоренной коррозии, заилению и снижению ресурса сетей», — объясняла она.

Специалистка отмечала, что чем дольше система не работает, тем дороже будет ее восстановление и тем выше станет риск порывов и аварий. Больше всего страдают внутридомовые сети.

Она также подчеркивала, что после простоя более 14 дней возобновить теплоснабжение невозможно простым запуском. Согласно Правилам технической эксплуатации тепловых установок и государственным строительным нормам, перед подачей тепла необходимо провести осмотр и очистку грязевиков, обеспечить контролируемый пуск и, при необходимости, промыть трубы от ржавчины и осадка. Игнорирование этих требований может привести к аварийным ситуациям во время подачи давления.