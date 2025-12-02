Отключение по всей Украине 3 декабря: "Укрэнерго" анонсировало графики из-за российских атак

Отключение света в Украине

В среду, 3 декабря, во всех регионах Украины будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии.

Как сообщает "Укрэнерго", причиной являются последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Ограничения будут действовать почти круглосуточно.

Графики отключений для населения и промышленности

Ограничения будут касаться как бытовых, так и промышленных потребителей.

Графики почасовых отключений (ГПО). Применятся с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 3 очередей во всех регионах.

Ограничение мощности. Будут также действовать с 00:00 до 23:59 для промышленных потребителей.

Призыв к бережливости и мониторингу информации

В "Укрэнерго" предупреждают, что время и объем применения ограничений может измениться.

Рекомендация. Потребителям необходимо внимательно следить за информацией на официальных страницах своих облэнерго в регионах.

Граждан также призывают к экономному потреблению электроэнергии, когда она появляется по графику.

Кстати, в результате российской атаки дронами на Черниговскую область вражеские беспилотники попали по объекту энергетической инфраструктуры во Мне и в жилой дом в Деснянской общине. Зафиксированы разрушения, пострадали две 38-летние женщины.