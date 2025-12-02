- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 331
- Время на прочтение
- 1 мин
Отключение по всей Украине 3 декабря: "Укрэнерго" анонсировало графики из-за российских атак
"Укрэнерго" сообщило о применении графиков почасовых отключений (ГПО) и ограничении мощности 3 декабря во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59.
В среду, 3 декабря, во всех регионах Украины будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии.
Как сообщает "Укрэнерго", причиной являются последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Ограничения будут действовать почти круглосуточно.
Графики отключений для населения и промышленности
Ограничения будут касаться как бытовых, так и промышленных потребителей.
Графики почасовых отключений (ГПО). Применятся с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 3 очередей во всех регионах.
Ограничение мощности. Будут также действовать с 00:00 до 23:59 для промышленных потребителей.
Призыв к бережливости и мониторингу информации
В "Укрэнерго" предупреждают, что время и объем применения ограничений может измениться.
Рекомендация. Потребителям необходимо внимательно следить за информацией на официальных страницах своих облэнерго в регионах.
Граждан также призывают к экономному потреблению электроэнергии, когда она появляется по графику.
Кстати, в результате российской атаки дронами на Черниговскую область вражеские беспилотники попали по объекту энергетической инфраструктуры во Мне и в жилой дом в Деснянской общине. Зафиксированы разрушения, пострадали две 38-летние женщины.