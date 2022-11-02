Отключение продолжается: в Киеве и 7 областях с утра 2 ноября введены в действие графики отсутствия света

Сегодня, 2 ноября, с 6 часов утра введены в действие графики почасовых отключений в Киеве и 7 областях.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

В частности, отмечается, что ограничение электроснабжения введено в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны.

В "Укрэнерго" также добавляют, что графики почасовых отключений (ГБО) предусматривают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области.

Графики отключения света на 2 ноября можно найти на сайтах распределительных компаний (облэнерго). Ссылки на сайты облэнерго также есть здесь.

Напомним, 10 октября Россия начала интенсивные атаки на объекты украинской энергетической инфраструктуры. 22 и 31 октября оккупанты снова атаковали энергетические объекты, что привело к ограничению электроснабжения во всех регионах страны.

Отключения света продолжаются. Украинцев призывают экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы. Сознательно ограничить потребление электроэнергии попросил граждан и президент Владимир Зеленский.

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