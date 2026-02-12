Отключение Starlink: российские оккупанты начали отступать в Запорожской области

Российские военные / © Associated Press

Реклама

Опасения Z-военкоров, что отключение спутникового интернета Starlink подорвет позиции российских войск на передовой, стали сбываться.

Украинские силы продвинулись в Запорожье после того, как российские подразделения потеряли связь от компании Илона Маска, пишет The Moscow Times, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника НАТО.

Представитель альянса, говоривший на условиях анонимности, не уточнил, в какой степени последние успехи Украины могут быть напрямую связаны с потерей доступа россиян к Starlink.

Реклама

Но отметил: «Утратив эту связь, Россия оказалась в несколько затруднительном положении с точки зрения оперативного управления войсками. Любая альтернатива, которую предложит Россия, вероятно, не будет столь же эффективной».

Напомним, россияне применяли Starlink для дронов, которыми били по Украине. В конце января — начале февраля 2026 года Украина вместе со SpaceX заблокировала терминалы Starlink, которые россияне использовали для управления дронами и координации войск на фронте. После отключения Starlink российские войска снизили количество штурмов.