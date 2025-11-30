- Дата публикации
Отключение света 1 декабря: где и когда не будет электричества в первый день зимы
По указанию «Укрэнерго», в первый день зимы графики отключений во всех регионах будут применяться круглые сутки.
Завтра, в понедельник, 1 декабря, во всех регионах Украины снова будут действовать графики отключений света.
Об этом передает «Укрэнерго».
Графики почасовых отключений:
с 00:00 до 23:59 — объемом от 0,5 до 3 очередей.
Графики ограничения мощности:
с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.
«Укрэнерго» предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК. Также графики отключений публикуют прессслужбы местных территориальных громад и большинство глав ОВА в своих соцсетях.
Украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.
