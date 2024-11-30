Отключение света 1 декабря: когда будут действовать графики — "Укрэнерго"

Для бытовых потребителей меры ограничения будут действовать с 13:00 до 22:00.

В воскресенье, 1 декабря, графики отключения света для бытовых потребителей будут действовать в течение 9 часов. Одновременно будут применяться только одна очередь отключений.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Для бытовых потребителей меры ограничения будут действовать с 13:00 до 22:00. При этом будет применена только одна очередь отключений

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 08:00 до 13:00.

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В то же время в "Укрэнерго" обратили внимание, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

"Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", – говорится в сообщении.

В энергетической компании призывают потреблять электроэнергию экономно, когда свет возвращается по графику.

Напомним, в Украине снова ввели графики отключений света из-за массированной атаки РФ. Впрочем, отключения не будут применяться в отношении одной категории бизнеса.

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