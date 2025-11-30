- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 842
- Время на прочтение
- 4 мин
Отключение света 1 декабря: опубликованы актуальные графики для областей Украины
Точный график может иметь оползни до 20 минут из-за оперативной ситуации в энергосети. Энергетики советуют уточнять личные графики.
На 1 декабря 2025 года во всех областях Украины запланированы графики отключения света в течение суток из-за массированных ракетно-дроновых атак, которые усложнили ситуацию в энергосистеме.
По информации от ДТЭК, обнародованы графики отключений света на 1 декабря.
Графики для Киевской области и Киева
Отключения света здесь вводятся по 6 очередям с периодами от нескольких часов днем и вечером.
В Киеве в понедельник, 1 декабря, продолжат отключать электроэнергию по установленным графикам, причем максимальная продолжительность одного отключения будет достигать четырех часов.
В ДТЭК зафиксировали следующие времена отключений для разных очередей в столице:
1.1 очередь — свет не будет с 08:30 до 12:30 и с 19:00 до 23:00;
1.2 очередь — свет будут отключать с 08:30 до 12:30 и с 19:00 до 21:00;
2.1 очередь — отсутствие света с 08:30 до 12:30 и с 19:00 до 22:30;
2.2 очередь — отключение энергоснабжения с 09:30 до 12:30 и с 19:00 до 22:30;
3.1 очередь — свет отключат с 12:00 до 16:00;
3.2 очередь — без электроэнергии с 12:00 до 16:00;
4.1 очередь — свет выключат с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00;
4.2 очередь — выключение с 12:00 до 16:00;
5.1 очередь — света не будет с 06:00 до 09:00 и с 15:30 до 19:30;
5.2 очередь — отключение с 06:00 до 09:00 и с 15:30 до 19:30;
6.1 очередь — свет будут выключать с 06:00 до 09:00 и с 15:30 до 19:30;
6.2 очередь — отсутствие поставок с 08:00 до 10:00 и с 15:30 до 19:30.
Эти графики установлены для оптимизации нагрузки на энергетическую систему города и обеспечения стабильности сети в сложных обстоятельствах.
Такая система позволяет равномерно распределять нагрузку на электросеть. В других областях подобное зонирование применяется, но с учетом местных особенностей количество очередей и продолжительность отключений различаются.
Основные временные интервалы отключения света на 1 декабря 2025 года в Киевской области:
Графики для Одессы и области
Основные временные интервалы в Одесской области тоже делятся за очередями, с отключениями в разные периоды суток, учитывая балансировку энергетической сети.
1.1 очередь: свет будет отсутствовать с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 22:00;
1.2 очередь: свет будет отсутствовать с 09:00 до 16:00;
2.1 очередь: свет будет отсутствовать с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 22:00;
2.2 очередь: свет будет отсутствовать с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 23:00;
3.1 очередь: свет будет отсутствовать с 12:30 до 16:30;
3.2 очередь: свет будет отсутствовать с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00;
4.1 очередь: свет будет отсутствовать с 08:00 до 09:00 и с 12:30 до 17:00;
4.2 очередь: свет будет отсутствовать с 12:30 до 19:30;
5.1 очередь: свет будет отсутствовать с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;
5.2 очередь: свет будет отсутствовать с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;
6.1 очередь: свет будет отсутствовать с 08:00 до 12:30 и с 16:00 до 20:00;
6.2 очередь: свет будет отсутствовать с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00.
График отключения света в Черновцах и области
Актуальные графики подачи электроэнергии для групп потребителей в Черновицкой области:
Группа 1: 00:00 — 06:00; 08:00 — 10:30; 13:00 — 15:30; с 18:00
Группа 2: 00:00 — 06:00; 08:00 — 12:00; 14:30 — 18:00; с 20:00
Группа 3: 00:00 — 08:00; 10:30 — 13:00; 15:30 — 18:00; с 20:00
Группа 4: 00:00 — 10:30; 13:00 — 15:30; с 18:00
Группа 5: 00:00 — 10:30; 13:00 — 15:30; 18:00 — 20:00; с 22:00
Группа 6: 00:00 — 06:00; 08:00 — 13:00; 15:30 — 18:00; с 20:00
Группа 7: 00:00 — 10:30; 13:00 — 15:30; 18:00 — 22:00
Группа 8: 00:00 — 08:00; 10:30 — 13:00; 15:30 — 18:00; с 20:00
Группа 9: 00:00 — 10:30; 13:00 — 15:30; с 18:00
Группа 10: 00:00 — 08:00; 10:30 — 13:00; 15:30 — 18:00; с 20:00
Группа 11: 00:00 — 08:00; 10:30 — 13:00; 15:30 — 20:00; с 22:00
Группа 12: 00:00 — 08:00; 10:30 — 14:30; 17:00 — 20:00; с 22:00
Графики для Львовщины
Во Львовской области 1 декабря будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии.
Выключение света может повторяться несколько раз в день — в формате очередей или почасовых интервалов в зависимости от группы, к которой принадлежит ваш адрес.
График отключения света в Николаевской области
В Николаевской области 1 декабря будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии (ГПО) из-за массированных ракетно-дроновых атак РФ по энергообъектам.
Отключения будут продолжаться с 06:00 до 00:00.
График отключения света в Запорожской области
Завтра, 1 декабря, в Запорожской области графики отключения света будут действовать с 13:00 до 22:00.
Очередь 2: 13:00 — 16:00;
Очередь 3: 16:00 — 19:00;
Очередь 6: 19:00 — 22:00.
Харьковская область
В понедельник, 1 декабря, в Харьковской области будут свет выключаться для бытовых и промышленных потребителей. Одновременно в течение суток света могут не иметь от 0,5 до трех очередей.
На 1 декабря для бытовых потребителей будет действовать следующий график:
1.1 — 01:00-04:30; 11:30-15:00; 22:00-24:00;
1.2 — 11:30-15:00; 22:00-24:00;
2.1 — 11:30-15:00; 18:30-20:00;
2.2 — 08:00-15:00;
3.1 — 04:30-08:00; 15:00–18:30;
3.2 — 06:00-08:00; 15:00–18:30;
4.1 — 06:00-08:00; 11:30-18:30;
4.2 — 11:30-18:30;
5.1 — 08:00-11:30; 18:30-22:00;
5.2 — 08:00-11:30; 20:00-22:00;
6.1 — 08:00-11:30; 15:00–20:00;
6.2 — 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00–22:00.
Графики отключения света для Херсона
1 декабря в Херсонской области, как и по всей территории Украины, вводятся ограничения на потребление электроэнергии.
Для бытовых абонентов возможны отключения по одной очереди в промежутке с 13:00 до 22:00.
Для предприятий и промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности с 08:00 до 13:00.
Конкретные часы и продолжительность отключений могут изменяться, поэтому важно следить за актуальной информацией на официальных сайтах местных облэнерго.
График отключения света в Полтавской области
1 декабря в Полтавской области, как и по всей территории Украины, вводятся ограничения на потребление электроэнергии. Проверить свой адрес можно по отдельной ссылке, а часы отключений согласно очереди ниже.
1 очередь
1 подгруппа:
03:00 — 04:00
09:00 — 12:00
15:00 — 18:00
21:00 — 22:30
2 подгруппа:
03:30 — 04:30
09:30 — 13:00
15:30 — 18:30
21:30 — 23:00
2 очередь
1 подгруппа:
04:00 — 05:00
10:00 — 13:30
16:00 — 19:00
22:00 — 23:30
2 подгруппа:
04:30 — 05:30
10:30 — 14:00
16:30 — 19:30
22:30 — 00:00
3 очередь
1 подгруппа:
05:00 — 07:00
11:00 — 14:30
17:00 — 20:00
23:00 — 00:00
2 подгруппа:
06:00 — 07:30
11:30 — 15:00
17:30 — 20:30
23:30 — 00:00
4 очередь
1 подгруппа:
06:00 — 09:00
12:00 — 15:30
18:00 — 20:30
2 подгруппа:
00:00 — 00:30
06:30 — 09:30
12:30 — 16:00
18:30 — 20:30
5 очередь
1 подгруппа:
00:00 — 01:30
07:00 — 10:00
13:00 — 16:30
19:00 — 21:00
2 подгруппа:
01:00 — 02:30
08:00 — 10:30
13:30 — 17:00
19:30 — 21:30
6 очередь
1 подгруппа:
02:00 — 03:00
08:00 — 11:00
14:00 — 17:30
20:00 — 22:00
2 подгруппа:
02:30 — 03:30
08:30 — 11:30
14:30 — 17:30
20:30 — 22:30
Напомним, меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать во всех регионах Украины из-за последствий предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.