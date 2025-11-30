Отключение света 1 декабря: опубликованы актуальные графики для областей Украины

Отключение света 1 декабря / © www.freepik.com/free-photo

На 1 декабря 2025 года во всех областях Украины запланированы графики отключения света в течение суток из-за массированных ракетно-дроновых атак, которые усложнили ситуацию в энергосистеме.

По информации от ДТЭК, обнародованы графики отключений света на 1 декабря.

Графики для Киевской области и Киева

Отключения света здесь вводятся по 6 очередям с периодами от нескольких часов днем и вечером.

В Киеве в понедельник, 1 декабря, продолжат отключать электроэнергию по установленным графикам, причем максимальная продолжительность одного отключения будет достигать четырех часов.

В ДТЭК зафиксировали следующие времена отключений для разных очередей в столице:

1.1 очередь — свет не будет с 08:30 до 12:30 и с 19:00 до 23:00;

1.2 очередь — свет будут отключать с 08:30 до 12:30 и с 19:00 до 21:00;

2.1 очередь — отсутствие света с 08:30 до 12:30 и с 19:00 до 22:30;

2.2 очередь — отключение энергоснабжения с 09:30 до 12:30 и с 19:00 до 22:30;

3.1 очередь — свет отключат с 12:00 до 16:00;

3.2 очередь — без электроэнергии с 12:00 до 16:00;

4.1 очередь — свет выключат с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00;

4.2 очередь — выключение с 12:00 до 16:00;

5.1 очередь — света не будет с 06:00 до 09:00 и с 15:30 до 19:30;

5.2 очередь — отключение с 06:00 до 09:00 и с 15:30 до 19:30;

6.1 очередь — свет будут выключать с 06:00 до 09:00 и с 15:30 до 19:30;

6.2 очередь — отсутствие поставок с 08:00 до 10:00 и с 15:30 до 19:30.

Эти графики установлены для оптимизации нагрузки на энергетическую систему города и обеспечения стабильности сети в сложных обстоятельствах.

Такая система позволяет равномерно распределять нагрузку на электросеть. В других областях подобное зонирование применяется, но с учетом местных особенностей количество очередей и продолжительность отключений различаются.

Графики для Одессы и области

Основные временные интервалы в Одесской области тоже делятся за очередями, с отключениями в разные периоды суток, учитывая балансировку энергетической сети.

1.1 очередь: свет будет отсутствовать с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 22:00;

1.2 очередь: свет будет отсутствовать с 09:00 до 16:00;

2.1 очередь: свет будет отсутствовать с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 22:00;

2.2 очередь: свет будет отсутствовать с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 23:00;

3.1 очередь: свет будет отсутствовать с 12:30 до 16:30;

3.2 очередь: свет будет отсутствовать с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00;

4.1 очередь: свет будет отсутствовать с 08:00 до 09:00 и с 12:30 до 17:00;

4.2 очередь: свет будет отсутствовать с 12:30 до 19:30;

5.1 очередь: свет будет отсутствовать с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;

5.2 очередь: свет будет отсутствовать с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;

6.1 очередь: свет будет отсутствовать с 08:00 до 12:30 и с 16:00 до 20:00;

6.2 очередь: свет будет отсутствовать с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00.

График отключения света в Черновцах и области

Актуальные графики подачи электроэнергии для групп потребителей в Черновицкой области:

Группа 1: 00:00 — 06:00; 08:00 — 10:30; 13:00 — 15:30; с 18:00

Группа 2: 00:00 — 06:00; 08:00 — 12:00; 14:30 — 18:00; с 20:00

Группа 3: 00:00 — 08:00; 10:30 — 13:00; 15:30 — 18:00; с 20:00

Группа 4: 00:00 — 10:30; 13:00 — 15:30; с 18:00

Группа 5: 00:00 — 10:30; 13:00 — 15:30; 18:00 — 20:00; с 22:00

Группа 6: 00:00 — 06:00; 08:00 — 13:00; 15:30 — 18:00; с 20:00

Группа 7: 00:00 — 10:30; 13:00 — 15:30; 18:00 — 22:00

Группа 8: 00:00 — 08:00; 10:30 — 13:00; 15:30 — 18:00; с 20:00

Группа 9: 00:00 — 10:30; 13:00 — 15:30; с 18:00

Группа 10: 00:00 — 08:00; 10:30 — 13:00; 15:30 — 18:00; с 20:00

Группа 11: 00:00 — 08:00; 10:30 — 13:00; 15:30 — 20:00; с 22:00

Группа 12: 00:00 — 08:00; 10:30 — 14:30; 17:00 — 20:00; с 22:00

Графики для Львовщины

Во Львовской области 1 декабря будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии.

Выключение света может повторяться несколько раз в день — в формате очередей или почасовых интервалов в зависимости от группы, к которой принадлежит ваш адрес.

График отключения света в Николаевской области

В Николаевской области 1 декабря будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии (ГПО) из-за массированных ракетно-дроновых атак РФ по энергообъектам.

Отключения будут продолжаться с 06:00 до 00:00.

График отключения света в Запорожской области

Завтра, 1 декабря, в Запорожской области графики отключения света будут действовать с 13:00 до 22:00.

Очередь 2: 13:00 — 16:00;

Очередь 3: 16:00 — 19:00;

Очередь 6: 19:00 — 22:00.

Харьковская область

В понедельник, 1 декабря, в Харьковской области будут свет выключаться для бытовых и промышленных потребителей. Одновременно в течение суток света могут не иметь от 0,5 до трех очередей.

На 1 декабря для бытовых потребителей будет действовать следующий график:

1.1 — 01:00-04:30; 11:30-15:00; 22:00-24:00;

1.2 — 11:30-15:00; 22:00-24:00;

2.1 — 11:30-15:00; 18:30-20:00;

2.2 — 08:00-15:00;

3.1 — 04:30-08:00; 15:00–18:30;

3.2 — 06:00-08:00; 15:00–18:30;

4.1 — 06:00-08:00; 11:30-18:30;

4.2 — 11:30-18:30;

5.1 — 08:00-11:30; 18:30-22:00;

5.2 — 08:00-11:30; 20:00-22:00;

6.1 — 08:00-11:30; 15:00–20:00;

6.2 — 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00–22:00.

Графики отключения света для Херсона

1 декабря в Херсонской области, как и по всей территории Украины, вводятся ограничения на потребление электроэнергии.

Для бытовых абонентов возможны отключения по одной очереди в промежутке с 13:00 до 22:00.

Для предприятий и промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности с 08:00 до 13:00.

Конкретные часы и продолжительность отключений могут изменяться, поэтому важно следить за актуальной информацией на официальных сайтах местных облэнерго.

График отключения света в Полтавской области

1 декабря в Полтавской области, как и по всей территории Украины, вводятся ограничения на потребление электроэнергии. Проверить свой адрес можно по отдельной ссылке, а часы отключений согласно очереди ниже.

1 очередь

1 подгруппа:

03:00 — 04:00

09:00 — 12:00

15:00 — 18:00

21:00 — 22:30

2 подгруппа:

03:30 — 04:30

09:30 — 13:00

15:30 — 18:30

21:30 — 23:00

2 очередь

1 подгруппа:

04:00 — 05:00

10:00 — 13:30

16:00 — 19:00

22:00 — 23:30

2 подгруппа:

04:30 — 05:30

10:30 — 14:00

16:30 — 19:30

22:30 — 00:00

3 очередь

1 подгруппа:

05:00 — 07:00

11:00 — 14:30

17:00 — 20:00

23:00 — 00:00

2 подгруппа:

06:00 — 07:30

11:30 — 15:00

17:30 — 20:30

23:30 — 00:00

4 очередь

1 подгруппа:

06:00 — 09:00

12:00 — 15:30

18:00 — 20:30

2 подгруппа:

00:00 — 00:30

06:30 — 09:30

12:30 — 16:00

18:30 — 20:30

5 очередь

1 подгруппа:

00:00 — 01:30

07:00 — 10:00

13:00 — 16:30

19:00 — 21:00

2 подгруппа:

01:00 — 02:30

08:00 — 10:30

13:30 — 17:00

19:30 — 21:30

6 очередь

1 подгруппа:

02:00 — 03:00

08:00 — 11:00

14:00 — 17:30

20:00 — 22:00

2 подгруппа:

02:30 — 03:30

08:30 — 11:30

14:30 — 17:30

20:30 — 22:30

Напомним, меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать во всех регионах Украины из-за последствий предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.