Отключение света 1 июня: когда и где не будет электроэнергии

В ночь на 1 июня армия РФ атаковала энергетические объекты в пяти областях. Вечером в Украине прогнозируется отключение света. Ограничения будут действовать и для бытовых, и промышленных потребителей.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Сегодня с 18:00 до 23:00 во всех регионах прогнозируется применение графиков ограничений

"В связи с ночной атакой на энергосистему объемы ограничений могут изменяться. Напомним, что основной причиной отключений являются масштабные российские атаки на энергосистему и вызванный ими дефицит мощности", — отметили в министерстве.

Отметим, что в НЭК "Укрэнерго" сообщили, что 1 июня в Украине снова вернутся к графикам отключения света. Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для бытовых и промышленных потребителей будут действовать по всей стране — с 18:00 до 23:00.

"Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничиваются", — подчеркнули в компании.

В ДТЭК подтверждают, что возвращаются стабилизационные отключения. В частности, среди причин – плановый ремонт блоков атомных станций.

"Киев, Киевщина, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина: по указанию Укрэнерго, графики отключений будут действовать с 18:00 до 23:00", — отметили в компании.

Отмечается, что в Киеве выделенных "Укрэнерго" лимитов хватит примерно на 77% потребностей столицы в часы, когда действуют графики.

Напомним, ночью 1 июня Россия ударила по объектам энергетики. Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. Под удар попали две ТЭС компании в разных областях Украины.

Кроме того, россияне атаковали гидроэлектростанции "Укргидроэнерго". Также есть попадание в инфраструктуру рядом со станциями.

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