Отключение света 1 января: актуальные графики для всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на четверг, 1 января, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в четверг, 1 января, будут действовать графики почасовых отключений света. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
В четверг, 1 января, будут действовать стабилизационные отключения света с 00:00 до 23:59 только для Правого берега. На Левом берегу продолжаются экстренные отключения.
График отключения света в столице 1 января:
Подгруппа 1.1 отключения:
з 00:00 до 03:00
з 09:30 до 13:30
з 20:00 до 24:00
Подгруппа 1.2 отключения:
з 00:00 до 03:00
з 12:00 до 16:30
з 20:00 до 24:00
Подгруппа 2.1 отключения:
з 09:30 до 13:30
з 20:00 до 24:00
Подгруппа 2.2 отключения:
з 09:30 до 13:30
з 20:00 до 24:00
Подгруппа 3.1 отключения:
з 02:30 до 06:30
з 13:00 до 17:00
з 23:30 до 24:00
Подгруппа 3.2 отключения:
з 02:30 до 06:30
з 13:00 до 17:00
з 23:30 до 24:00
Подгруппа 4.1 отключения:
з 06:00 до 09:30
з 13:00 до 17:00
з 23:30 до 24:00
Подгруппа 4.2 отключения:
з 06:00 до 09:30
з 13:00 до 20:00
з 23:30 до 24:00
Подгруппа 5.1 отключения:
з 06:00 до 10:00
з 16:30 до 20:30
Подгруппа 5.2 отключения:
з 08:00 до 13:00
з 16:30 до 20:30
Подгруппа 6.1 отключения:
з 08:00 до 12:00
з 16:30 до 20:30
Подгруппа 6.2 отключения:
з 16:30 до 22:00
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Одесской области
Массированные атаки РФ по энергосистеме области в течение октября-декабря привели к значительным разрушениям. Большое количество оборудования было уничтожено.
Энергетики вынуждены выключать свет в момент критической нагрузки. Эти отключения невозможно спрогнозировать, разделить между всеми домами и составить прогнозируемый график.
В ночь на 31 декабря Россия атаковала еще два энергообъекта ДТЭК в Одесской области. Повреждения значительны. Восстановление оборудования в трудоспособное состояние потребует времени.
В течение декабря враг значительно повредил десять подстанций в Одесской области, а с начала года атаковал 25 энергообъектов области.
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 1 января:
1.1 — 00:00 — 01:30; 15:30 — 19:00;
1.2 — 01:30 — 05:00; 15:30 — 19:00;
2.1 — 15:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;
2.2 — 05:00 — 08:30; 12:00 — 15:30;
3.1 — 01:30 — 05:00; 08:30 — 12:00;
3.2 — 12:00 — 15:30; 19:00 — 22:30;
4.1 — 12:00 — 15:30; 22:30 — 00:00;
4.2 — 05:00 — 08:30; 14:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;
5.1 — 12:00 — 15:30; 19:00 — 22:30;
5.2 — 08:30 — 12:00; 19:00 — 22:30;
6.1 — 08:30 — 12:00; 19:00 — 22:30;
6.2 — 00:00 — 01:30; 06:30 — 08:30; 15:30 — 19:00.
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 1 января:
1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00
1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00
2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
2.2: 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
3.1: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
3.2: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 18:30
4.2: 00:00 — 02:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
5.2: 03:00 — 08:00, 13:30 — 17:00, 21:00 — 24:00
6.1: 00:00 — 03:30, 16:30 — 21:30
6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 20:30
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 1 января: дополняется
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 1 января:
1.1 08:00 — 11:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 23:00
1.2 02:00 — 04:00, 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00, 22:00 — 24:00
2.1 04:00 — 06:00, 11:00 — 14:00, 18:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
2.2 04:00 — 06:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
3.1 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00
3.2 06:00 — 09:00, 13:00 — 15:00, 19:00 — 22:00
4.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 21:00
4.2 09:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
5.1 06:00 — 09:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 21:00
5.2 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 24:00
6.1 02:00 — 04:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00
6.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 20:00 — 22:00
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Хмельницкой области
График отключения света в Волынской области
График отключения света на Волыни 1 января: дополняется
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
Напомним, в отсутствие новых обстрелов ситуация с электроснабжением в Новый год должна быть более-менее стабильной. Конечно, если не будет нового массированного удара со стороны РФ. Но всем жителям Украины гарантировать свет на протяжении всей новогодней ночи, к сожалению, нельзя. Это следствие недавних обстрелов.