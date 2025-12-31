Отключение света 1 января: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в четверг, 1 января

Во всех регионах Украины в четверг, 1 января, будут действовать графики почасовых отключений света. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

В четверг, 1 января, будут действовать стабилизационные отключения света с 00:00 до 23:59 только для Правого берега. На Левом берегу продолжаются экстренные отключения.

График отключения света в столице 1 января:

Подгруппа 1.1 отключения:

з 00:00 до 03:00

з 09:30 до 13:30

з 20:00 до 24:00

Подгруппа 1.2 отключения:

з 00:00 до 03:00

з 12:00 до 16:30

з 20:00 до 24:00

Подгруппа 2.1 отключения:

з 09:30 до 13:30

з 20:00 до 24:00

Подгруппа 2.2 отключения:

з 09:30 до 13:30

з 20:00 до 24:00

Подгруппа 3.1 отключения:

з 02:30 до 06:30

з 13:00 до 17:00

з 23:30 до 24:00

Подгруппа 3.2 отключения:

з 02:30 до 06:30

з 13:00 до 17:00

з 23:30 до 24:00

Подгруппа 4.1 отключения:

з 06:00 до 09:30

з 13:00 до 17:00

з 23:30 до 24:00

Подгруппа 4.2 отключения:

з 06:00 до 09:30

з 13:00 до 20:00

з 23:30 до 24:00

Подгруппа 5.1 отключения:

з 06:00 до 10:00

з 16:30 до 20:30

Подгруппа 5.2 отключения:

з 08:00 до 13:00

з 16:30 до 20:30

Подгруппа 6.1 отключения:

з 08:00 до 12:00

з 16:30 до 20:30

Подгруппа 6.2 отключения:

з 16:30 до 22:00

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 1 января / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области

Массированные атаки РФ по энергосистеме области в течение октября-декабря привели к значительным разрушениям. Большое количество оборудования было уничтожено.

Энергетики вынуждены выключать свет в момент критической нагрузки. Эти отключения невозможно спрогнозировать, разделить между всеми домами и составить прогнозируемый график.

В ночь на 31 декабря Россия атаковала еще два энергообъекта ДТЭК в Одесской области. Повреждения значительны. Восстановление оборудования в трудоспособное состояние потребует времени.

В течение декабря враг значительно повредил десять подстанций в Одесской области, а с начала года атаковал 25 энергообъектов области.

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 1 января:

1.1 — 00:00 — 01:30; 15:30 — 19:00;

1.2 — 01:30 — 05:00; 15:30 — 19:00;

2.1 — 15:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;

2.2 — 05:00 — 08:30; 12:00 — 15:30;

3.1 — 01:30 — 05:00; 08:30 — 12:00;

3.2 — 12:00 — 15:30; 19:00 — 22:30;

4.1 — 12:00 — 15:30; 22:30 — 00:00;

4.2 — 05:00 — 08:30; 14:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;

5.1 — 12:00 — 15:30; 19:00 — 22:30;

5.2 — 08:30 — 12:00; 19:00 — 22:30;

6.1 — 08:30 — 12:00; 19:00 — 22:30;

6.2 — 00:00 — 01:30; 06:30 — 08:30; 15:30 — 19:00.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 1 января:

1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00

1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00

2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

2.2: 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

3.1: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

3.2: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 18:30

4.2: 00:00 — 02:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 03:00 — 08:00, 13:30 — 17:00, 21:00 — 24:00

6.1: 00:00 — 03:30, 16:30 — 21:30

6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 20:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 1 января

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 1 января: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 1 января / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 1 января

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 1 января

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 1 января

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 1 января

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 1 января:

1.1 08:00 — 11:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

1.2 02:00 — 04:00, 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00, 22:00 — 24:00

2.1 04:00 — 06:00, 11:00 — 14:00, 18:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

2.2 04:00 — 06:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

3.1 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

3.2 06:00 — 09:00, 13:00 — 15:00, 19:00 — 22:00

4.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 21:00

4.2 09:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.1 06:00 — 09:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 21:00

5.2 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 24:00

6.1 02:00 — 04:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00

6.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 20:00 — 22:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 1 января

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 1 января

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 1 января: дополняется

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 1 января

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 1 января

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света на Закарпатье 1 января

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 1 января

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 1 января

Напомним, в отсутствие новых обстрелов ситуация с электроснабжением в Новый год должна быть более-менее стабильной. Конечно, если не будет нового массированного удара со стороны РФ. Но всем жителям Украины гарантировать свет на протяжении всей новогодней ночи, к сожалению, нельзя. Это следствие недавних обстрелов.

