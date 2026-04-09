Отключение света 10 апреля: в "Укрэнерго" анонсировали графики
Свет будут отключать на протяжении всего дня. В «Укрэнерго» анонсировали графики отключений на 10 апреля по регионам.
Во всех регионах Украины в течение всех суток 10 апреля будут действовать графики отключения света.
Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».
По словам энергетиков, свет отключают из-за повреждений энергообъектов после российских атак. Поскольку электроэнергии производится мало, ее не хватает всем потребителям.
Отключения света 10 апреля — что известно о графиках
«Во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики ограничения мощности (для промышленности) и графики почасовых отключений (для всех категорий потребителей)», — сообщили в «Укрэнерго».
Энергетики отмечают, что состояние энергосистемы остается динамичным, поэтому время действия ограничений может изменяться в зависимости от ситуации. Граждан призывают экономно использовать электроэнергию в периоды, когда она появляется по графику, чтобы снизить нагрузку на сеть. Указанные меры продлятся с 00:00 до 24:00 на всей территории страны.
Напомним, в четверг, 9 апреля, во всех областях Украины будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии. Графики вводят вынужденно.