Отключение света 10 апреля: в "Укрэнерго" анонсировали графики

Отключение света / © ТСН.ua

Во всех регионах Украины в течение всех суток 10 апреля будут действовать графики отключения света.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

По словам энергетиков, свет отключают из-за повреждений энергообъектов после российских атак. Поскольку электроэнергии производится мало, ее не хватает всем потребителям.

Отключения света 10 апреля — что известно о графиках

«Во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики ограничения мощности (для промышленности) и графики почасовых отключений (для всех категорий потребителей)», — сообщили в «Укрэнерго».

Энергетики отмечают, что состояние энергосистемы остается динамичным, поэтому время действия ограничений может изменяться в зависимости от ситуации. Граждан призывают экономно использовать электроэнергию в периоды, когда она появляется по графику, чтобы снизить нагрузку на сеть. Указанные меры продлятся с 00:00 до 24:00 на всей территории страны.

Напомним, в четверг, 9 апреля, во всех областях Украины будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии. Графики вводят вынужденно.