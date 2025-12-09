ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2616
Время на прочтение
2 мин

Отключение света 10 декабря: актуальные графики для всех областей

ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на среду, 10 декабря, для Киева и всех регионов Украины.

Автор публикации
Ирина Игнатова
Отключение света

Отключение света в Украине в среду, 10 декабря / © ТСН.ua

Во всех регионах Украины в среду, 10 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 10 декабря / © ДТЕК

График отключения света в столице 10 декабря / © ДТЕК

График отключения света в столице 10 декабря / © ДТЕК

График отключения света в столице 10 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 10 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области 10 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области 10 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области 10 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области

График отключения света в Одесской области 10 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области 10 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области 10 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области 10 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 10 декабря:

1.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00;

1.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 15:00; 22:00 — 00:00;

2.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00;

2.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 22:00;

3.1 — 00:00 — 01:00; 04:30 — 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;

3.2 — 00:00 — 01:00; 06:30 — 11:30; 15:00 — 22:00;

4.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00;

4.2 — 00:00 — 04:30; 08:00 — 15:00;

5.1 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 20:30;

5.2 — 01:00 — 08:00; 11:30 — 17:30;

6.1 — 00:00 — 01:00; 05:30 — 11:30; 15:00 — 22:00;

6.2 — 00:00 — 01:00; 08:00 — 15:00; 18:30 — 22:00.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 10 декабря:

1.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

2.1: 05:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 22:30

5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 20:30

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

6.2: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 10 декабря

График отключения света на Полтавщине 10 декабря

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 10 декабря:

1.1 06:00–09:00; 12:30-19:30

1.2 06:00-09:00; 12:30-17:00

2.1 05:30-09:00; 12:30-17:00

2.2 02:00-09:00; 12:30-17:00

3.1 00:00–02:00; 09:00-12:30; 16:00–17:00; 19:00–23:00

3.2 00:00–02:00; 09:00-12:30; 16:00–17:00; 19:00–23:00

4.1 00:00–02:00; 06:00-07:00; 09:00-12:30; 16:00–23:00

4.2 00:00–02:00; 06:00-07:00; 09:00-12:30; 16:00–23:00

5.1 02:00–05:30; 09:00–16:00; 17:00–20:00; 23:00-24:00

5.2 02:00-05:30; 07:00-16:00; 17:00–22:00; 23:00-24:00

6.1 00:00–05:30; 07:00-16:00; 17:00–19:00; 23:00-24:00

6.2 02:00-05:30; 07:00-09:00; 12:00–16:00; 17:00–19:00; 23:00-24:00

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Днепропетровской области 10 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Днепропетровской области 10 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Днепропетровской области 10 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Днепропетровской области 10 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 10 декабря:

Очередь 1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 1.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 3.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18

Очередь 5.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 6.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 10 декабря

График отключения света на Сумщине 10 декабря

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 10 декабря:

1.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

1.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

2.1 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00

2.2 05:00 — 08:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 21:00

3.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 13:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

3.2 03:00 — 06:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00

4.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00

4.2 02:00 — 05:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

5.1 02:00 — 06:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

5.2 00:00 — 03:00, 07:00 — 11:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

6.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

6.2 00:00 — 02:00, 05:00 — 09:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 10 декабря

График отключения света в Хмельницкой области 10 декабря

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 10 декабря

График отключения света на Волыни 10 декабря

График отключения света на Волыни 10 декабря

График отключения света на Волыни 10 декабря

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 10 декабря

График отключения света на Тернопольщине 10 декабря

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 10 декабря

График отключения света на Прикарпатье 10 декабря

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света на Закарпатье 10 декабря

График отключения света на Закарпатье 10 декабря

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 10 декабря

График отключения света на Львовщине 10 декабря

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 10 декабря

График отключения света на Ровенщине 10 декабря

Напомним, правительство приняло решение для улучшения ситуации с обеспечением людей светом и пересмотрело списки критических объектов. Больницы, школы и оборонные предприятия останутся со светом, а часть потребителей будет исключена из перечня. Высвободившуюся электроэнергию направят населению.

