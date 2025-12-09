- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2616
- Время на прочтение
- 2 мин
Отключение света 10 декабря: актуальные графики для всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на среду, 10 декабря, для Киева и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в среду, 10 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Одесской области
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 10 декабря:
1.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00;
1.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 15:00; 22:00 — 00:00;
2.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00;
2.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 22:00;
3.1 — 00:00 — 01:00; 04:30 — 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;
3.2 — 00:00 — 01:00; 06:30 — 11:30; 15:00 — 22:00;
4.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00;
4.2 — 00:00 — 04:30; 08:00 — 15:00;
5.1 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 20:30;
5.2 — 01:00 — 08:00; 11:30 — 17:30;
6.1 — 00:00 — 01:00; 05:30 — 11:30; 15:00 — 22:00;
6.2 — 00:00 — 01:00; 08:00 — 15:00; 18:30 — 22:00.
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 10 декабря:
1.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
2.1: 05:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 22:30
5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 20:30
6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
6.2: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 10 декабря:
1.1 06:00–09:00; 12:30-19:30
1.2 06:00-09:00; 12:30-17:00
2.1 05:30-09:00; 12:30-17:00
2.2 02:00-09:00; 12:30-17:00
3.1 00:00–02:00; 09:00-12:30; 16:00–17:00; 19:00–23:00
3.2 00:00–02:00; 09:00-12:30; 16:00–17:00; 19:00–23:00
4.1 00:00–02:00; 06:00-07:00; 09:00-12:30; 16:00–23:00
4.2 00:00–02:00; 06:00-07:00; 09:00-12:30; 16:00–23:00
5.1 02:00–05:30; 09:00–16:00; 17:00–20:00; 23:00-24:00
5.2 02:00-05:30; 07:00-16:00; 17:00–22:00; 23:00-24:00
6.1 00:00–05:30; 07:00-16:00; 17:00–19:00; 23:00-24:00
6.2 02:00-05:30; 07:00-09:00; 12:00–16:00; 17:00–19:00; 23:00-24:00
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Кировоградской области 10 декабря:
Очередь 1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Очередь 1.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Очередь 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Очередь 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Очередь 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
Очередь 3.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
Очередь 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Очередь 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Очередь 5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18
Очередь 5.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Очередь 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Очередь 6.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 10 декабря:
1.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
1.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
2.1 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00
2.2 05:00 — 08:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 21:00
3.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 13:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
3.2 03:00 — 06:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00
4.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00
4.2 02:00 — 05:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 23:00 — 24:00
5.1 02:00 — 06:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
5.2 00:00 — 03:00, 07:00 — 11:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00
6.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00
6.2 00:00 — 02:00, 05:00 — 09:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
График отключения света в Хмельницкой области
График отключения света в Волынской области
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
Напомним, правительство приняло решение для улучшения ситуации с обеспечением людей светом и пересмотрело списки критических объектов. Больницы, школы и оборонные предприятия останутся со светом, а часть потребителей будет исключена из перечня. Высвободившуюся электроэнергию направят населению.