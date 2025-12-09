Отключение света 10 декабря: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в среду, 10 декабря / © ТСН.ua

Реклама

Во всех регионах Украины в среду, 10 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 10 декабря / © ДТЕК

График отключения света в столице 10 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 10 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области 10 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области

График отключения света в Одесской области 10 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области 10 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 10 декабря:

Реклама

1.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00;

1.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 15:00; 22:00 — 00:00;

2.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00;

2.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 22:00;

Реклама

3.1 — 00:00 — 01:00; 04:30 — 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;

3.2 — 00:00 — 01:00; 06:30 — 11:30; 15:00 — 22:00;

4.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00;

4.2 — 00:00 — 04:30; 08:00 — 15:00;

Реклама

5.1 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 20:30;

5.2 — 01:00 — 08:00; 11:30 — 17:30;

6.1 — 00:00 — 01:00; 05:30 — 11:30; 15:00 — 22:00;

6.2 — 00:00 — 01:00; 08:00 — 15:00; 18:30 — 22:00.

Реклама

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 10 декабря:

1.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

2.1: 05:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Реклама

2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Реклама

4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 22:30

5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 20:30

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

Реклама

6.2: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 10 декабря

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 10 декабря:

1.1 06:00–09:00; 12:30-19:30

1.2 06:00-09:00; 12:30-17:00

Реклама

2.1 05:30-09:00; 12:30-17:00

2.2 02:00-09:00; 12:30-17:00

3.1 00:00–02:00; 09:00-12:30; 16:00–17:00; 19:00–23:00

3.2 00:00–02:00; 09:00-12:30; 16:00–17:00; 19:00–23:00

Реклама

4.1 00:00–02:00; 06:00-07:00; 09:00-12:30; 16:00–23:00

4.2 00:00–02:00; 06:00-07:00; 09:00-12:30; 16:00–23:00

5.1 02:00–05:30; 09:00–16:00; 17:00–20:00; 23:00-24:00

5.2 02:00-05:30; 07:00-16:00; 17:00–22:00; 23:00-24:00

Реклама

6.1 00:00–05:30; 07:00-16:00; 17:00–19:00; 23:00-24:00

6.2 02:00-05:30; 07:00-09:00; 12:00–16:00; 17:00–19:00; 23:00-24:00

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Днепропетровской области 10 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Днепропетровской области 10 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 10 декабря:

Очередь 1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Реклама

Очередь 1.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Реклама

Очередь 3.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18

Реклама

Очередь 5.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 6.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 10 декабря

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 10 декабря:

Реклама

1.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

1.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

2.1 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00

2.2 05:00 — 08:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 21:00

Реклама

3.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 13:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

3.2 03:00 — 06:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00

4.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00

4.2 02:00 — 05:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

Реклама

5.1 02:00 — 06:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

5.2 00:00 — 03:00, 07:00 — 11:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

6.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

6.2 00:00 — 02:00, 05:00 — 09:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

Реклама

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 10 декабря

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 10 декабря

График отключения света на Волыни 10 декабря

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 10 декабря

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 10 декабря

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света на Закарпатье 10 декабря

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 10 декабря

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 10 декабря

Напомним, правительство приняло решение для улучшения ситуации с обеспечением людей светом и пересмотрело списки критических объектов. Больницы, школы и оборонные предприятия останутся со светом, а часть потребителей будет исключена из перечня. Высвободившуюся электроэнергию направят населению.