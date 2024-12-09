Отключение света 10 декабря: где и когда не будет электричества (графики)

Во вторник, 10 декабря, по указанию "Укрэнерго" графики будут применяться с 07:00 до 22:00.
Завтра, 10 декабря, в Украине будут снова действовать графики отключений света.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
Так, завтра, 10 декабря, время применения и объем ограничений электричества будут такими:
Для бытовых потребителей
- 07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;
- 08:00 – 19:00 – две очереди отключений;
- 19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса с 07:00 до 22:00 – применение графиков ограничения мощности.
Причина временного возврата ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.
В "Укрэнерго" заверили, что энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Также украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.
"Укрэнерго" предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений по своему адресу можно посмотреть на сайтах облэнерго, ОВА и ДТЭК.
Ранее сообщалось, что в Минэнерго планируется изменить порядок применения графиков отключений света с 2025-го.
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