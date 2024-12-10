Отключение света 10 декабря: "Укрэнерго" и ДТЭК сообщили о графиках

Время применения и объем ограничений могут измениться.

В Украине 10 декабря также будут действовать графики отключения света. Ограничения потребления будут действовать с 06:00 до 22:00.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго и ДТЭК.

Для бытовых потребителей ограничения будут следующими:

07:00 – 08:00 – одна очередь отключений

08:00 – 19:00 – две очереди отключений

19:00 – 22:00 – одна очередь отключений

Применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса будет действовать с 07:00 до 22:00.

• 07:00 – 22:00 – применение графиков ограничения мощности

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться, напоминают энергетики. Именно поэтому советуют узнавать актуальные графики на сайтах облэнерго.

"Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — заявляют в НЭК.

Как сообщалось, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что зимние отключения света могут длиться до 16 часов в сутки. Для стабилизации энергоснабжения может потребоваться до 4 недель, если не будет новых атак

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