Отключение света 10 февраля: какие графики применят

Во вторник, 10 февраля, в энергосистеме Украины на протяжении всех суток применят графики отключения света.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

«Во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — сообщили в «Укрэнерго».

По информации энергетиков, причиной возврата к вынужденным ограничениям стали значительные повреждения энергообъектов в результате последних российских ракетно-дроновых атак. Энергетики продолжают ликвидировать последствия обстрелов, однако дефицит мощности остается существенным.

Специалисты отмечают, что ситуация в энергосистеме динамична и может измениться в зависимости от текущего уровня потребления и темпов восстановительных работ. Подробное расписание отключений по конкретным адресам и объемы ограничений потребителям советуют проверять на официальных ресурсах и страницах соответствующих облэнерго.

Напомним, из-за последствий российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины в понедельник, 9 февраля, во всех областях будут введены графики почасовых отключений света.