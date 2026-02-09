- Дата публикации
Отключение света 10 февраля: какие графики применят
Во всех регионах Украины 10 февраля будут действовать графики отключения света.
Во вторник, 10 февраля, в энергосистеме Украины на протяжении всех суток применят графики отключения света.
Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».
«Во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — сообщили в «Укрэнерго».
По информации энергетиков, причиной возврата к вынужденным ограничениям стали значительные повреждения энергообъектов в результате последних российских ракетно-дроновых атак. Энергетики продолжают ликвидировать последствия обстрелов, однако дефицит мощности остается существенным.
Специалисты отмечают, что ситуация в энергосистеме динамична и может измениться в зависимости от текущего уровня потребления и темпов восстановительных работ. Подробное расписание отключений по конкретным адресам и объемы ограничений потребителям советуют проверять на официальных ресурсах и страницах соответствующих облэнерго.
Напомним, из-за последствий российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины в понедельник, 9 февраля, во всех областях будут введены графики почасовых отключений света.