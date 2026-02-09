- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1001
- Время на прочтение
- 4 мин
Отключение света 10 февраля: когда и у кого не будет электроэнергии
«Укрэнерго» вводит ограничения по всей Украине на вторник, 10 февраля.
Во вторник, 10 февраля, украинцам снова будут выключать свет по графикам. Ограничения вводят из-за повреждений пострадавших во время последних российских обстрелов энергообъектов.
Об этом сообщают в местных облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киевской области
В Киевской области применят следующие графики отключения:
График отключения света в Одесской области
Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесщины — продолжаются экстренные отключения. Однако 10 февраля Одесской области будут действовать следующие графики отключения:
Графики отключения света во Львовской области.
Во Львовской области будут действовать следующие графики отключения:
Графики отключения света в Ровенской области
На Ровенщине во вторник, 10 февраля, график почасовых отключений электроэнергии:
подчерк 1.1 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00
подчерк 1.2 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00
подчерк 2.1 05.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00
подчерк 2.2 00.00-01.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00
подчерк 3.1 00.00-03.00, 05.00-10.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00
подчерк 3.2 00.00-03.00, 06.00-11.00, 14.00-19.00, 21.00-00.00
подчерк 4.1 00.00-05.00, 07.00-11.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00
подчерк 4.2 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00
подчерк 5.1 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00
подчерк 5.2 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-22.00
подчерк 6.1 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00
подчерк 6.2 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00
График отключения света в Черкасской области
По Черкасской области 10 февраля по команде НЭК «Укрэнерго» будут применяться графики почасовых отключений (ГПО). Часы отсутствия электроснабжения:
1.1: 00:00 — 04:00, 06:00 — 10:30, 12:00 — 16:30, 18:00 — 22:00
1.2: 01:00 — 05:30, 07:00 — 11:00, 13:00 — 17:30, 19:00 — 23:00
2.1: 00:00 — 00:30, 02:30 — 07:00, 08:30 — 12:30, 14:30 — 19:00, 20:30 — 00:00
2.2: 00:00 — 01:30, 03:30 — 08:00, 09:30 — 13:30, 15:30 — 20:00, 21:30 — 00:00
3.1: 00:00 — 02:30, 04:30 — 09:00, 10:30 — 15:00, 16:30 — 21:00, 22:30 — 00:00
3.2: 00:00 — 01:00, 03:00 — 07:30, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:30, 21:00 — 00:00
4.1: 02:00 — 06:30, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:30, 20:00 — 00:00
4.2: 00:00 — 03:00, 05:00 — 09:30, 11:00 — 15:30, 17:00 — 21:30, 23:00 — 00:00
5.1: 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:30, 10:00 — 14:30, 16:00 — 20:30, 22:00 — 00:00
5.2: 01:30 — 06:00, 07:30 — 11:30, 13:30 — 18:00, 19:30 — 23:30
6.1: 00:30 — 04:30, 06:30 — 11:00, 12:30 — 17:00, 18:30 — 22:30
6.2: 00:00 — 03:30, 05:30 — 10:00, 11:30 — 16:00, 17:30 — 22:00, 23:30 — 00:00
График отключения света в Николаевской области
Предварительный прогноз по применению ГБО на вторник, 10 февраля. Почасовые графики будут действовать с 00:00 до 23:59. В разрезе подчеркнул предварительный прогноз выглядит так:
1.1 — 00:00 — 01:00; 03:30 — 09:30; 11:30 — 17:30; 19:30 — 00:00;
1.2 — 01:00 — 05:30; 07:30 — 13:30; 15:30 — 21:30; 23:30 — 00:00;
2.1 — 00:00 — 03:30; 05:30 — 11:00; 13:30 — 19:30; 21:30 — 00:00;
2.2 — 00:00 — 05:30; 07:30 — 12:30; 15:30 — 21:30; 23:30 — 00:00;
3.1 — 00:00 — 05:00; 07:30 — 13:30; 15:30 — 21:30;
3.2 — 00:00 — 01:30; 04:30 — 09:30; 11:30 — 17:30; 19:30 — 00:00;
4.1 — 00:00 — 01:30; 03:30 — 09:30; 12:30 — 17:30; 19:30 — 00:00;
4.2 — 01:30 — 07:30; 09:30 — 15:30; 17:30 — 22:30;
5.1 — 00:00 — 02:30; 05:30 — 11:30; 13:30 — 19:30; 21:30 — 00:00;
5.2 — 02:30 — 07:30; 09:30 — 15:30; 17:30 — 23:30;
6.1 — 01:30 — 07:30; 09:30 — 15:30; 17:30 — 23:30;
6.2 — 00:00 — 03:30; 05:30 — 11:30; 14:00 — 19:30; 22:00 — 00:00.
График отключения света в Днепропетровской области
На Днепропетровщине будут действовать следующие графики отключения:
График отключения света в Сумской области
Завтра, 10 февраля, будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой НЭК «Укрэнерго».
График отключения света в Полтавской области
В Полтавской области 3 февраля введут графики почасовых отключений электроэнергии.
График отключения света в Закарпатской области
График почасовых включений/отключений электроэнергии на 10 февраля:
График отключения света в Волынской области
На Волыни будут графики почасового отключения света:
График отключения света в Винницкой области
В Винницкой области также применят графики отключения:
График отключения света в Хмельницкой области
Во вторник, 10 февраля, по распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Хмельницкой области будут действовать следующие ограничения:
График отключения света в Харьковской области
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 00:00–01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30
1.2 00:00–01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30
2.1 00:00–01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30
2.2 00:00–01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30
3.1 00:00–05:00; 08:30-15:30; 19:00–24:00
3.2 00:00–05:00; 08:30-15:30; 19:00–24:00
4.1 00:00–05:00; 08:30-15:30; 19:00–24:00
4.2 00:00–05:00; 08:30-15:30; 19:00–24:00
5.1 01:30–08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00
5.2 01:30-08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00
6.1 01:30-08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00
6.2 01:30-08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00
График отключения света в Тернопольской области
В Тернопольской области 10 февраля тоже введут графики почасовых отключений.
Как сообщили в «Тернопольоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу.
График отключения света в Черниговской области
По команде НЭК «Укрэнерго», 10 февраля будет действовать график почасовых отключений (ГПО):
График отключения света в Ивано-Франковской области
Завтра, 10 февраля, во всех регионах Украины, в том числе в Прикарпатье, будут применяться графики почасовых отключений.
График отключения света в Кировоградской области
В Кировоградской области 10 февраля будут действовать графики почасовых отключений. Свет в помещениях будет появляться только 3-5 часов в сутки. По распоряжению НЭК «Укрэнерго» 10.02.2026 будет действовать следующий график почасовых отключений (ГПО):
Очередь 1.1: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-21, 22-24
Очередь 1.2: 00-01, 02-05, 06-09, 10-12, 14-17, 18-24
Очередь 2.1: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
Очередь 2.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-20, 21-24
Очередь 3.1: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-24
Очередь 3.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24
Очередь 4.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-19, 20-23
Очередь 4.2: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-23
Очередь 5.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23
Очередь 5.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24
Очередь 6.1: 00-02, 03-06, 07-10, 12-14, 15-22, 23-24
Очередь 6.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24
График отключения света в Запорожской области
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчеркам) (с учетом 30 минут на переключение):
1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
1.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
График отключения света в Житомирской области.
Во вторник, 10 февраля, согласно распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Житомирской области будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии:
График отключения света в Черновицкой области
Во вторник, 10 февраля, применят следующие графики отключения:
Напомним, во всех регионах Украины 10 февраля будут действовать графики отключения света.
Ранее сообщалось, что российские войска обстреляли Запорожье 9 февраля, повредив критическую инфраструктуру города. Энергетики предупредили о локальных отключениях света, необходимых для проведения срочных ремонтов.