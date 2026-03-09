Отключение света 10 марта: какие графики применят

Отключение света / © ТСН.ua

Во вторник, 10 марта, в ряде областей Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

По словам энергетиков, ограничения будут касаться как бытовых потребителей, так и промышленного сектора, и продлятся с 08:00 до конца суток. Причиной введения лимитов стали последствия очередных российских ракетно-дроновых атак на объекты критической инфраструктуры. Это и повлекло за собой дефицит мощности в энергосистеме.

Для промышленных объектов дополнительно предусмотрено использование графиков ограничения мощности.

«Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — отметили в «Укрэнерго».

Несмотря на вынужденные меры, специалисты призывают граждан к экономному потреблению электроэнергии в периоды, когда она появляется по графику.

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, в Украине после ударов РФ используются аварийные отключения.

Ранее говорилось, что в Украине планируют не применять графики отключений для потребителей на линиях, где работает собственная или распределенная генерация.

Кроме того, в Украине 9 марта могут действовать графики отключения электроэнергии. Энергетики обнародовали актуальную информацию о возможных ограничениях света и посоветовали проверять расписание для каждой области в отдельности.