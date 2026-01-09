Отключение света 10 января: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в субботу, 10 января

Реклама

Во всех регионах Украины в субботу, 10 января, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

В Киеве 417 000 семей остались без света после массированной атаки. Электричества нет у жителей в Деснянском, Днепровском, Дарницком и Голосеевском районах столицы.

Реклама

Повреждения электросетей значительны. Сложности выполнению ремонтных работ придает сильный порывистый ветер и мороз. В настоящее время в городе введены экстренные отключения, почасовые графики не действуют.

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 10 января: дополняется

График отключения света в Одесской области

В течение декабря враг сильно повредил 10 подстанций Одесской области. Всего в 2025 году РФ атаковала 25 энергообъектов области.

Энергетики вынуждены выключать свет в момент критической нагрузки. Эти отключения невозможно спрогнозировать, разделить между всеми домами и составить прогнозируемый график.

Реклама

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 10 января:

1.1 — 07:30 — 13:00; 20:00 — 23:30;

1.2 — 00:00 — 02:30; 13:00 — 16:30;

2.1 — 02:30 — 06:00; 09:30 — 13:00; 20:00 — 23:30;

Реклама

2.2 — 06:00 — 09:30; 13:00 — 16:30; 20:00 — 23:30;

3.1 — 13:00 — 20:00;

3.2 — 04:30 — 06:00; 09:30 — 16:30;

4.1 — 06:00 — 09:30; 14:30 — 18:30; 23:30 — 00:00;

Реклама

4.2 — 09:30 — 13:00; 16:30 — 20:00; 23:30 — 00:00;

5.1 — 06:00 — 09:30; 16:30 — 20:00;

5.2 — 07:30 — 09:30; 13:00 — 16:30; 20:00 — 22:30;

6.1 — 00:00 — 02:30; 09:30 — 13:00; 16:30 — 18:30;

Реклама

6.2 — 02:30 — 06:00; 16:30 — 20:00; 23:30 — 00:00.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 10 января: дополняется

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 10 января

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 10 января: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Днепропетровской области 10 января: дополняется

Реклама

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 10 января: дополняется

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 10 января

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 10 января: дополняется

График отключения света в Черниговской области

На Черниговщине сохраняются сложные погодные условия. Основные последствия непогоды — это обрывы проводов, замыкание из-за захлеста проводов и излом опор (в том числе из-за падения аварийных деревьев). Десятки тысяч потребителей в области остались без света, аварийные заявки продолжают поступать.

График отключения света в Черниговской области 10 января: дополняется

Реклама

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 10 января: дополняется

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 10 января: дополняется

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 10 января: дополняется

Реклама

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 10 января: дополняется

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Тернопольской области 10 января: дополняется

График отключения света в Ивано-Франковской области

В результате сильного снегопада и метели, без электроснабжения временно остались несколько населенных пунктов. Часть потребителей уже заживлена, дальнейшие работы по поиску и ликвидации повреждений будут выполнены после полной расчистки пути.

График отключения света в Прикарпатье 10 января: дополняется

Реклама

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатье 10 января: дополняется

График отключения света во Львовской области

График отключения света во Львовской области 10 января

График отключения света в Ровенской области

График отключения света в Ровенской области 10 января: дополняется

Напомним, зимняя непогода осложняет ситуацию в энергетической системе Украины, которая страдает от обстрелов российской террористической армии. Самыми чувствительными факторами стали метели и мокрый снег, что приводит к обрывам линий электропередачи. В таких условиях ремонтные работы по восстановлению электроснабжения продолжаются дольше обычного.