Отключение света 11 декабря: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в четверг, 11 декабря

Реклама

Во всех регионах Украины в четверг, 11 декабря будут действовать графики почасовых отключений света. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 11 декабря / © ДТЕК

График отключения света в столице 11 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 11 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области 11 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 11 декабря:

Реклама

1.1 — 00:00 — 05:00; 08:30 — 15:30; 19:00 — 00:00;

1.2 — 00:00 — 01:30; 05:00 — 08:30; 12:00 — 19:00;

2.1 — 00:00 — 01:30; 05:00 — 12:00; 15:30 — 22:30;

2.2 — 01:30 — 05:00; 08:30 — 15:30; 19:00 — 00:00;

Реклама

3.1 — 08:30 — 15:30; 19:00 — 22:30;

3.2 — 05:00 — 12:00; 15:30 — 22:30;

4.1 — 00:00 — 01:30; 06:30 — 12:00; 15:30 — 22:30;

4.2 — 00:00 — 01:30; 05:00 — 08:30; 12:00 — 19:00; 22:30 — 00:00;

Реклама

5.1 — 01:30 — 08:30; 12:00 — 19:00; 22:30 — 00:00;

5.2 — 00:00 — 05:00; 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:30; 22:30 — 00:00;

6.1 — 01:30 — 05:00; 08:30 — 15:30; 19:00 — 00:00;

6.2 — 01:30 — 08:30; 12:00 — 19:00.

Реклама

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 11 декабря:

1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Реклама

2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Реклама

4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Реклама

6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 11 декабря

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 11 декабря:

1.1 00:00-06:00; 07:00-09:00; 10:00-16:30; 19:00-20:00

1.2 00:00-06:00; 07:00-09:00; 10:00-16:30; 19:00-20:00; 22:00-24:00

Реклама

2.1 02:30-06:00; 07:00-09:00; 10:00-16:30; 20:00-22:00; 22:00-24:00

2.2 02:30-06:00; 07:00-09:00; 10:00-16:30; 20:00-22:00

3.1 06:00-09:30; 13:00-19:00; 20:00-22:00

3.2 06:00-07:00; 13:00-19:00; 20:00-22:00

Реклама

4.1 02:30-07:00; 13:00-19:00; 20:00-22:00

4.2 02:30-07:00; 13:00-22:00

5.1 00:00-02:30; 09:00-13:00; 16:30-23:30

5.2 00:00-02:30; 09:00-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30

Реклама

6.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30

6.2 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Днепропетровской области 11 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Днепропетровской области 11 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 11 декабря

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 11 декабря

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 11 декабря:

1.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

Реклама

1.2 00:00 — 02:00, 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

2.1 00:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

2.2 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

3.1 00:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

Реклама

3.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

4.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

4.2 03:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

5.1 03:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

Реклама

5.2 04:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

6.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00

6.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 11 декабря

График отключения света на Волыни 11 декабря

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 11 декабря

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 11 декабря

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатье 11 декабря

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 11 декабря

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 11 декабря

Напомним, в столице и некоторых регионах Украины в условиях дефицита мощности применяют новую схему управления ограничениями — так называемые «подчерки» отключений электроэнергии. По словам эксперта, система очередей разработана для точечного управления объемом отключаемой мощности в соответствии с имеющимся дефицитом в энергосистеме региона.

Реклама