- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1026
- Время на прочтение
- 2 мин
Отключение света 11 декабря: актуальные графики для всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на четверг, 11 декабря, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в четверг, 11 декабря будут действовать графики почасовых отключений света. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 11 декабря:
1.1 — 00:00 — 05:00; 08:30 — 15:30; 19:00 — 00:00;
1.2 — 00:00 — 01:30; 05:00 — 08:30; 12:00 — 19:00;
2.1 — 00:00 — 01:30; 05:00 — 12:00; 15:30 — 22:30;
2.2 — 01:30 — 05:00; 08:30 — 15:30; 19:00 — 00:00;
3.1 — 08:30 — 15:30; 19:00 — 22:30;
3.2 — 05:00 — 12:00; 15:30 — 22:30;
4.1 — 00:00 — 01:30; 06:30 — 12:00; 15:30 — 22:30;
4.2 — 00:00 — 01:30; 05:00 — 08:30; 12:00 — 19:00; 22:30 — 00:00;
5.1 — 01:30 — 08:30; 12:00 — 19:00; 22:30 — 00:00;
5.2 — 00:00 — 05:00; 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:30; 22:30 — 00:00;
6.1 — 01:30 — 05:00; 08:30 — 15:30; 19:00 — 00:00;
6.2 — 01:30 — 08:30; 12:00 — 19:00.
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 11 декабря:
1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 11 декабря:
1.1 00:00-06:00; 07:00-09:00; 10:00-16:30; 19:00-20:00
1.2 00:00-06:00; 07:00-09:00; 10:00-16:30; 19:00-20:00; 22:00-24:00
2.1 02:30-06:00; 07:00-09:00; 10:00-16:30; 20:00-22:00; 22:00-24:00
2.2 02:30-06:00; 07:00-09:00; 10:00-16:30; 20:00-22:00
3.1 06:00-09:30; 13:00-19:00; 20:00-22:00
3.2 06:00-07:00; 13:00-19:00; 20:00-22:00
4.1 02:30-07:00; 13:00-19:00; 20:00-22:00
4.2 02:30-07:00; 13:00-22:00
5.1 00:00-02:30; 09:00-13:00; 16:30-23:30
5.2 00:00-02:30; 09:00-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30
6.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30
6.2 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 11 декабря:
1.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
1.2 00:00 — 02:00, 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
2.1 00:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
2.2 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
3.1 00:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
3.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
4.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
4.2 03:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
5.1 03:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00
5.2 04:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
6.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00
6.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
График отключения света в Волынской области
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
Напомним, в столице и некоторых регионах Украины в условиях дефицита мощности применяют новую схему управления ограничениями — так называемые «подчерки» отключений электроэнергии. По словам эксперта, система очередей разработана для точечного управления объемом отключаемой мощности в соответствии с имеющимся дефицитом в энергосистеме региона.