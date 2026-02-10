Отключение света 11 февраля: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в среду, 11 февраля

Во всех регионах Украины в среду, 11 февраля, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 11 февраля: дополняется

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 11 февраля: дополняется

График отключения света в Одесской области

График отключения света в Одесской области 11 февраля: дополняется

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 11 февраля: дополняется

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 11 февраля:

1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

2.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

4.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

4.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 11 февраля

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 11 февраля: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Днепропетровской области 11 февраля: дополняется

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 11 февраля: дополняется

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 11 февраля

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 11 февраля: дополняется

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 11 февраля: дополняется

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 11 февраля: дополняется

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице 9— 15 февраля

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 11 февраля: дополняется

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 11 февраля: дополняется

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 11 февраля: дополняется

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Тернопольской области 11 февраля: дополняется

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 11 февраля

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатье 11 февраля: дополняется

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 11 февраля

График отключения света в Ровенской области

График отключения света в Ровенской области 11 февраля: дополняется

Напомним, в условиях частых отключений из-за сложной ситуации в энергосистеме украинцам важно знать, кто именно отвечает за возобновление электроэнергии. Причиной темноты в доме могут быть как проблемы внутри дома, так и аварии на внешних сетях. ДТЭК разъяснил алгоритм действий в случае исчезновения света не по графику.