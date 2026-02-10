- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 87
- Время на прочтение
- 3 мин
Отключение света 11 февраля: актуальные графики для всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на среду, 11 февраля, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в среду, 11 февраля, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .
График отключения света в Киеве
График отключения света в столице 11 февраля: дополняется
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Киевской области 11 февраля: дополняется
График отключения света в Одесской области
График отключения света в Одесской области 11 февраля: дополняется
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 11 февраля: дополняется
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 11 февраля:
1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
2.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
4.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
4.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 11 февраля: дополняется
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Днепропетровской области 11 февраля: дополняется
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Кировоградской области 11 февраля: дополняется
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Житомирской области 11 февраля: дополняется
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черниговской области 11 февраля: дополняется
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 11 февраля: дополняется
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Черновицкой области 11 февраля: дополняется
График отключения света в Хмельницкой области
График отключения света в Хмельницкой области 11 февраля: дополняется
График отключения света в Волынской области
График отключения света на Волыни 11 февраля: дополняется
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Тернопольской области 11 февраля: дополняется
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света в Закарпатье 11 февраля: дополняется
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
График отключения света в Ровенской области 11 февраля: дополняется
Напомним, в условиях частых отключений из-за сложной ситуации в энергосистеме украинцам важно знать, кто именно отвечает за возобновление электроэнергии. Причиной темноты в доме могут быть как проблемы внутри дома, так и аварии на внешних сетях. ДТЭК разъяснил алгоритм действий в случае исчезновения света не по графику.